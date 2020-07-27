財神爺託夢「威力彩7數字」！他公開獎號：這組一注獨得　網看「神奇組合」笑了

▲男子買一注威力彩，簽了神奇號碼。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）



網搜小組／柯振中報導

「昨天夢到財神爺寫了一組號碼給我…。」台北一名男子作夢夢到財神爺，拿到了一組號碼，起床後深怕忘記，立刻抄了下來，再到投注站下注威力彩，簽下該組號碼，讓他鬆了一口氣，也將自己的彩券號碼公開。沒想到，眾多網友看見男子下注的號碼，紛紛笑翻留言，「會中才有鬼！」

這名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」中分享，他26日夢見財神爺，對方給了他一組號碼，似乎是提示，他深怕忘記，起床後立刻寫下來，下班再到投注站下注，買了100元的威力彩，也讓心中的大石放下。

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▼威力彩連47槓，頭彩獎金上看31億元。（示意圖／記者湯興漢攝）



男子指出，財神爺還曾叮囑，今晚會是他一注獨得，要將獎金平均發放出去，不能獨吞，「所以我趕緊把這個消息發佈給廣大廢友們 也請廢友們當我的見證！」

不過，依據男子貼出的照片，他所下注的威力彩第一區號碼是01、02、03、04、05、06，第二區07，神奇的連號組合，讓人不曉得是惡搞，還是真的被財神爺託夢。

眾多網友看見這組號碼，紛紛在下面留言，「預祝中大獎」、「謝謝老闆」、「佩服你有勇氣買這組號碼」、「這組如果中了，估計也是一注獨得，等分紅」、「你不會獨得的，我會用一百與你一起見證榮耀。」