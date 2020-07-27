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拚31億！台中平和里長號召千人集資　女組長前晚夢見「金龍在天」

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▲台中千人集資拚威力彩31億元，有人說夢見金龍在天上飛。（合成圖／林煜舜臉書）

▲台中千人集資拚威力彩31億元，其中有人說夢見金龍在天上飛。（合成圖／林煜舜臉書）

記者鄧木卿／台中報導

威力彩頭獎連續47期槓龜，27日晚上開獎，估計累積頭獎彩金飆至31億元，台中市北屯區平和里長林煜舜號召1千人，每人2百元，集資20萬元力拚31億元，1名年近50歲的女成員跟他說，她前晚夢見一條金龍在天空飛，讓她欣喜若狂，覺得是個吉兆，林則因此更加有把握，得獎機會更濃。

林煜舜上周在「我是北屯人」臉書號召462人，每人出1百元集資合計46200元，包下威力彩第一區11個號碼，結果全部填海，沒中半個獎，這期他要再拚一次，再推出總額20萬元的3種玩法，每人出資200元，名額1千人，不論哪種玩法得獎，扣除稅金後，一樣平分。

請繼續往下閱讀...

20萬元分成3種玩法，首先，第一區包10個號碼，21000元；第二區8個號碼，包牌800元，包100次，80000元；最後，買990張單張，99000元，合計200000元。

林煜舜說，這幾天光是電話就有上千通，接到手軟，不認識的不接，到家拜訪的客人更是門庭若市，選號、製表忙到中飯都沒吃。

林說，1千人要製成表格是項龐大工程，因此他分成4小組，由各小組長幫忙，其中第4小組的女性小組長跟他說，她前晚夢見一條金龍在天上飛，一早醒來後，非常開心，覺得這次是個好兆頭，林也興奮的回說，希望美夢成真，大家發大財。

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