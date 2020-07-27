李眉蓁婆婆「假話胸部變小」挨批物化女性　黃郁芬轟：胸小礙到誰？

▲台北市議員黃郁芬 。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選候選人李眉蓁在爆出論文抄襲風波後，她的婆婆日前於造勢晚會上站台力挺，但卻爆出「若說假話胸部會變小」，引發外界質疑歧視女性。對此，時代力量議員黃郁芬砲轟，物化女性，「我真的不能了解胸部小到底礙到誰了。」

李眉蓁於造勢晚會上，為論文抄襲事件，再度向外界致歉，而她的婆婆也替她站台背書，稱讚李眉蓁是好女兒、好議員，甚至還說「我若說假話胸部會變小！」

黃郁芬在臉書表示，為什麼我們今天要判斷一個人適不適合做市長，竟然是找「婆婆」來推薦呢？顯然國民黨就算特意找了一個所謂「年輕世代」的「女性」來作為候選人，這整件事本身就是個做做樣子的樣板「國民黨的家父長心態表露無遺。」



黃郁芬認為，一個女性要證明自己從事公共事務的能力、要證明自己作為領導者的資格，跟自己在私領域的任何角色都沒有關係。不管是感情狀態、性傾向、或是有沒有婚姻關係，都與從事公共事務的職責與資格無關。

黃郁芬表示，不希望有任何人看到這個活動，因而加深了「做為一個女性，要有婆婆推薦才代表是一個好女人」的印象。



而對於李眉蓁婆婆的「胸部變小」言論，黃郁芬無奈感嘆，作為一個胸部小的女性，「我真的不能了解胸部小到底礙到誰了」，難道胸部變小是一種懲罰，這不僅僅是將女性身體又再次物化，更是赤裸裸的歧視、赤裸裸的惡意。

黃郁芬強調，胸部的大小與胸部本身的生理機能完全沒有任何關係，每個人的胸部都有自己的樣子，而那就是最好的樣子；而在2020年的現在，台灣人還要因為競選活動聽到這樣的言論，深刻顯示出我們的性平教育還有很長遠的一段路要走。