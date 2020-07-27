韓國瑜哪些政策必須喊卡？　陳其邁點名：太平島挖石油、滿天星計畫

▲陳其邁 。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李佩弦／台北報導

高雄市長補選開始進入倒數階段，對於前市長韓國瑜的哪些政策會繼續延續的問題，民進黨候選人陳其邁表示，「路平政策」是他會堅持下去的，並依照他龜毛的個性去要求品質。陳其邁強調，他的道路品質一定比韓國瑜的好、還要耐用。

Youtuber志祺26日發布他專訪陳其邁的專訪影片。對於韓國瑜先前提出的路平政策，陳其邁指出，他在2018年也曾提過，路要用平，不是把柏油再重新鋪上去，他將要求重新盤點，哪些路段要鋪水泥，哪些要放大石頭，使柏油的地基更加穩固，讓這些關鍵路段的路，不要一挖再挖，否則天天都在鋪柏油，這樣年復一年、日復一日，每年選舉到了都在講路平。

另外，陳其邁也透露，施政建設有些是一定會延續下去的，向鐵路地下化之後，不管是陸橋平面化、綠廊興建，這些本來就是連續性的計畫。

對於未來若成功上任高雄市長，陳其邁也直接點出兩項必須立即終止的政策，一為南海太平島挖石油，另一為滿天星計畫。

陳其邁表示，南海太平島挖石油是完全沒有可行性的，當時選舉不知道韓國瑜怎麼「憑空想像」出這個政策的。至於滿天星計畫，主要在補助大學生或公務員出國，但每一個補助都高達美金2、3萬（台幣約58萬～88萬），這個財政負擔是連韓國瑜自己都做不下去的。

陳其邁也強調，這些不具可行性、不切實際的政策，他會打掉重練，把資源投注到比較重要的地方，譬如說，偏鄉兒童的數位落差、該怎麼讓城鄉差距的平衡可以增加， 或者怎麼具體的增加市政府的財政收入，這才是最根本的問題。