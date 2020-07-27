婆婆驚人「講假話胸部變小」！李眉蓁回應了：很接地氣，不假仙

記者洪正達／高雄報導

國民黨高雄市長補選人李眉蓁婆婆26日在女力後援會上致詞，力挺李眉蓁，也讓李眉蓁數度落淚，不過就在致詞快結束後突然語出驚人表示「我講的都是真的，我若說假話胸部會變小」，讓在場擔任主持的市議員陳若翠趕緊出面緩頰，過了一天，李眉蓁在三鳳宮參拜完畢後表示，婆婆不是公眾人物，也不是政治人物，就是表現自然的自己而已。

▲李眉蓁為婆婆緩頰，表示婆婆的說法只是表現自然的自己。（圖／記者洪正達攝）



據了解，李眉蓁婆婆「講假話胸部變小」一說，讓在場的的人相當吃驚，也讓網友議論紛紛，對此李眉蓁則說，昨天場面其實很感人，大部分是好朋友過來加油，婆婆本來就很幽默，她也愛這樣的婆婆，加上他本來就是高雄人，也滿接地氣，並不會假仙。

▲李眉蓁27日前往三鳳宮參拜。（圖／記者洪正達攝）

提到競總成立當晚，表明自己會被抹黑、老公有小三、大陸有生意等，被外界視為與「韓」氏路線相同，且風格類似，李眉蓁也說，這次選舉讓她有感而發，而且大家也知道這兩天這些風波，所以當晚的說法只是舉例，她也希望可以回歸到正常選舉，不要用抹黑造謠的方式影響對手。

▲李眉蓁婆婆（左二）在女力晚會致詞時，表示如果說假話胸部會變小。（圖／李眉蓁團隊提供）