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方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬　申訴結果出爐

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撥方向燈桿只閃3下！歐系車「變換車道」遭檢舉挨罰5萬7。（圖／東森新聞）

▲警方建議用路人，只要有變換車道打算，就把方向燈打好打滿，直到進入所要行駛車道再關閉。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

很多人可能不知道歐系進口車的方向燈有兩段設計，因歐洲人開車習慣，第一段輕撥是給後方示意前車讓車、超車用，燈號只閃3下；第二段按到底是給轉彎使用。但因在台灣沒有這種駕駛文化，加上很多用路人以為變換車道，只要有打方向燈示意即可，讓歐系進口車常成為檢舉達人的告發目標。甚至有車主被連開19張罰單，金額高達5.7萬元，撤銷罰單沒成功。

根據行車紀錄器畫面，一輛銀色歐系進口車行駛在國道上，只見駕駛從外車道還沒切進超車道，方向燈閃了三下就消失；另一次從超車道要再轉回內車道，方向燈同樣只閃了三下就不見。

檢舉達人全程緊跟，鎖定駕駛變換車道沒完整使用方向燈，事後提供影像給警方。國道警察依法開出19張罰單，金額高達5.7萬元。駕駛申訴撤銷罰單卻沒成功，理由是未全程使用方向燈。

檢舉達人狂針對歐系進口車，原因就在它的方向燈設計。汽車達人連紹辰表示，歐系車方向燈有兩段開關，第一段輕撥會閃3下，當作超車用途；第二段重撥則是會閃8到16下，「讓你左轉右轉的，隨著方向盤轉動。」

▼歐系車有兩段式方向燈。（圖／東森新聞）

撥方向燈桿只閃3下！歐系車「變換車道」遭檢舉挨罰5萬7。（圖／東森新聞）

連紹辰透露，歐洲人開車習慣在後方閃方向燈，示意前車讓道，因此歐系進口車才會有方向燈桿輕撥閃3下的設計。但因在台灣沒有這種駕駛文化，用路人又常以為變換車道，只要有打方向燈示意即可，也因此常成為檢舉達人的告發目標。

而歐系進口車主要避免這個問題，只要回原廠就能搞定。連紹辰說，像「雙B」賓士、BMW只要透過內設定，開啟完後，方向燈號還是可多跳8到16下。

另外，像是多向或道路縮減的路口，民眾如果開車、騎車沒有打方向燈，也可能會吃上罰單。警方表示，根據《道路交通管理處罰條例》，車輛變換車道或是要左右轉彎，都必須使用方向燈，否則可處1200元到3600元罰鍰。

警方建議用路人，只要有變換車道打算，就把方向燈打好打滿，直到進入所要行駛車道再關閉，除了可警示後方汽機車，也避免被檢舉開罰。

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