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一席話KO藍白　蔡英文：陳其邁才是最適合高雄的候選人

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▲▼蔡英文為陳其邁站台。（圖／翻攝臉書直播）

▲蔡英文為陳其邁站台。（圖／翻攝臉書直播，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨主席蔡英文出席高雄市長補選候選人陳其邁造勢大會，她致詞時用一席話KO國民黨、民眾黨候選人，強調陳其邁才是最適合高雄的候選人。

蔡英文表示，2020年總統選舉超過100多萬張的支持，一輩子都會記得，感謝大家，為了回報高雄人的支持，為了找回高雄的光榮，這次補選再次推出陳其邁，高雄這個偉大的城市，要派陳其邁這樣有學歷、有歷練、有視野的候選人，才是最適合高雄的候選人。

▲▼蔡英文為陳其邁站台。（圖／翻攝臉書直播）

蔡英文指出，陳其邁跌倒過，但沒有因此喪氣，重新站起來的陳其邁，比兩年前更強，現在有中央歷練，有全國的視野，為了讓故鄉更好，這一年多來，做了比過去更充分的準備，相信這一年多來副閣揆的表現，大家多會說讚。

蔡英文提到，8月15日是高雄人第三次用手中的選票，找回高雄的光榮，「偉大的城市需要一個認真努力的市長，不是一個馬馬虎虎的市長，需要一個歷練完整的市長，不是一個急就章的市長，我對其邁有信心，因為他是對故鄉有熱情，對人民有責任感，也已經做好充份的準備，要來擔當責任，為我們的高雄兩年拚四年」。

▲▼高雄市長補選候選人，由左至右為民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政。（組合圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長補選候選人，由左至右為民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政。（組合圖／記者洪正達攝）

蔡英文提及，要拜託百工百業的朋友，不只是自己要站出來投票，也請告訴在台灣各地打拚的家人、朋友，這一票就是決定高雄未來的一票，請大家無論人在哪裡，一定要站出來，「光榮投三次，好不好！」

蔡英文還說，兩年拚四年，光榮投三次，高雄人要站出來，幫陳其邁衝高票，不要再讓高雄的進步被拖延，不要讓高雄的轉型被阻礙，用民意當陳其邁的後盾，讓陳其邁把失落的兩年追回來，陳其邁不會讓大家失望。　

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