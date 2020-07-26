蔡英文領三倍券「秒花2300」！PO文求問：剩下怎麼花？　陳其邁10字回覆被讚爆

▲蔡英文詢問「三倍券怎麼花」，陳其邁10字回應被讚爆。（合成圖／記者李毓康攝、記者洪靖宜攝）



記者柯振中／綜合報導

振興三倍券已經上路，不少民眾前往各商家消費，促進經濟。總統蔡英文也在臉書分享，她領到三倍券後，在新竹花了1,100元，又去嘉義縣花了1,200元，接下來的不曉得如何消費，希望能有人出面推薦。對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁在下方留了一句話，短短10個字就收到8,600多個讚。

蔡英文在臉書上分享，她領到三倍券後，週二在新竹市花了1,100元，接著又到嘉義縣振興經濟，花了1,200元，手邊剩下700元，不曉得該怎麼使用，「大家有好建議嗎？」

▼蔡英文領了三倍券，目前花了2,300元，還剩下700元不知怎麼花。（示意圖／記者周宸亘攝）



眾多網友看完，紛紛惡搞留言，「買真正的防曬乳液送蘇院長」、「買罐罐給家裡的主人」、「收養一隻浪浪，700幫他健康檢查」、「買TMAX大型重機，再貼54萬。」

對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁也在下方留言，「來高雄吃丹丹，會送炸雞！」眾人看完，感到相當幽默，短時間湧入了8,600多個讚、370多則回覆，民進黨立委蔡易餘也在下方回覆，「我也想吃丹丹！嘉義沒有啊～～～～」

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