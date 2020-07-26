陸戰隊2戰士殉職追贈褒揚令　追思影片「希望能常常回來看我們」同袍淚崩

▲總統蔡英文追贈褒揚令。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

海軍陸戰隊突擊艇3日的翻覆意外，造成士官長陳志榮、下士蔡博宇殉職，26日上午海軍官校舉行聯合公奠，現場播放海軍陸戰隊英勇殉職隊員追思影片，總統蔡英文現場追贈褒揚令給與殉職隊員的家屬，遺體預計中午移靈至高雄市立殯儀館火化。

在追思影片中，一開始先回顧了這起突擊艇因海象驟變而發生的翻覆意外，並以照片剪輯的方式，呈現兩人的生平背景，其中更穿插不少執勤時英勇模樣的照片，影片中的旁白封「兩人是永遠的英雄」，追思影片播放當下，現場氣氛格外感傷。

▲總統蔡英文追贈褒揚令。（圖／記者黃子倩翻攝）

受到陳志榮士官長以及蔡博宇下士照顧的軍中同袍，在影片中一起錄下給兩位學長的話，提到「希望你們能常常回來看我們」，難過的淚水只不住、頻頻拭淚，難忍傷痛。

這起意外發生在3日，海軍陸戰隊實施聯興聯合登陸作戰操演時，當時有7人在這場橡皮艇翻覆意外落海、其中3 名官兵命危，事後經過搶救，國軍高雄總醫院左營分院5日凌晨宣告上兵蔡博宇不治，當天傍晚6時又宣告上士陳志榮急救無效死亡， 因此一共造成2名官兵死亡，另一名1 名官兵阿瑪勒．道卡都與死神搶命多日，最後幸運撿回一命，恢復狀況穩定。

而事件發生後，擔任三軍統帥的總統蔡英文，第一時間接獲消息後，即對國防部下達「全力救援和救治」命令，她指示接下來的戰訓演習務必加強注意，在確保安全前提下達成任務。26日上午10點更在陸戰隊的安排下，參與海軍官校聯合公祭，現場追贈褒揚令給與殉職隊員家屬。

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