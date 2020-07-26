時力民調／蔡英文滿意度60.8％　不滿意度上升5個百分點

▲總統蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量26日上午召開記者會，公布七月政情報告，包括執政滿意度、人事議題、振興三倍券與兩岸關係。最新民調指出，民眾對於總統蔡英文上任以來的表現，獲得60.8％的滿意度，行政院長蘇貞昌獲56.1％的滿意度。

本次調查結果公布記者會，由時代力量黨主席徐永明主持，與公民監督國會聯盟常務理事曾建元、時代力量媒體創意部主任劉仕傑及智庫執行長李兆立共同召開並分析說明。

針對總統及閣揆滿意度，民調指出，蔡英文滿意度為60.8％，蘇貞昌為56.1％，與上個月調查維持平盤；至於不滿意度部分較有明顯差距，蔡英文30.1％及蘇貞昌35.7％，較上個月分別上升5.0％和4.1％。

▲時代力量7月政情報告。（圖／時代力量提供，下同）



徐永明表示，民調顯示目前仍是民進黨完全執政的黃金期，但滿意及不滿意度的差距明顯縮小，如何利用執政能量推動改革及回應民意，在後疫情時代維持高支持率，是蔡英文接下來要面對的關鍵課題。

針對國會的監督表現，民進黨以25.9％持續得到最多肯定，國民黨以22.6％竄升第二，其後依序為時代力量22.4％、民眾黨16.1％、台灣基進7.3％。而最能堅持公平正義及查弊打貪的政黨，民進黨20.2％第一，時代力量18.1％居次，其後依序為國民黨15.6％，民眾黨12％ 台灣基進4.8％，排序不變。

李兆立說明，民眾黨支持者中，過去幾次調查中皆有5成左右認為民眾黨監督表現最佳，其次依序為時代力量的3成及國民黨的2成，於這次調查首度出現變動，變成國民黨31.8％及時代力量19.8％，是否受高雄補選喊出「藍白合」及監院人事案占主席台的影響，值得後續觀察。

有關振興三倍券，有67.6％的民眾已領取實體券或登記數位券，其中有70.4％表示領取過程方便，僅25.6％表示不方便。至於要如何使用三倍券？民調顯示，最高的三個依序為百貨、賣場57.7％，超商、超市33.1％，旅遊住宿12.8％，餐廳和夜市攤販，分別僅9.1％和5.5％。

此外，交通部推出的「安心旅遊補助方案」，有50.5％的民眾表示會增加國旅意願，45.5％表示不會增加。

本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於7月18、20、21日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1,095份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。