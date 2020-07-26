中油三接年底前要放39個「巨型沉箱」！環團怒總統府協調失敗下最後通牒

▲環團表示，中油預計年底前施放39個巨型沉箱。（圖／潘忠政提供）



記者許展溢／台北報導

環保署2018年10月通過桃園觀塘第三天然氣接收站案，同年11月開發單位中油公司發包部分工程，目前正在施工，環保團體多年來不斷質疑、陳情，開發點有豐富藻礁生態，今年更是進入總統府和總統蔡英文見面溝通仍沒用。環團表示，該案預計年底前要施放39個巨型沉箱，不得不對政府下最後通牒，若再沒回應，預計展開搶救藻礁抗議行動。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政在臉書貼出造礁的殼狀珊瑚藻布滿在礁體上照片指出，當新的資料不斷出爐證實這些價值，政府還是執意要處決，政治領袖甚至背信忘義不去救她，能接受嗎？基於三接蓋觀塘是利益集團的禁臠，而不是因為非核家園的時程，藻礁是兒戲能源政策下的祭品，糟蹋專業破壞制度的環評過程應被譴責糾正，正視環境優先的環境基本法精神，尤其政治人物應守誠信。

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▲▼潘忠政說，輕輕的把沙子刷開，造礁的殼狀珊瑚藻竟然布滿在礁體上多采多姿默默的存活著。（圖／潘忠政提供）



只是多次抗議，被不少人質疑因為沒支持以核養綠，結果被冠上是假環團、打假球，潘忠政無奈說，從2012年開始投入搶救藻礁的歷史，這3年來更是開超過108場記者會，希望看到具有歷史感基礎的理性討論。擁核反核是價值觀的問題，擁反各有論述、各有取捨，都該被尊重，唯保育藻礁是全民的事情，有此認知就不會是局外人。

潘忠政表示，近日沉箱嚴重破壞藻礁的工程持續進行，要求立即停工，總統府代表竟宣稱協調失敗，這是大家無法接受的事，總統的魄力和誠信正面臨嚴苛的考驗。因此決定上週告知給予政府1週時間回應，明天期限就到了，仍得不到該有的回應，自有新對策，屆時可能會有搶救藻礁相關上街行動。

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