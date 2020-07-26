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遊客爆量！蘭嶼擬徵收「入島費50元」保護當地生態　澎湖忍痛賠本供水

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記者陳羿妏／綜合報導

隨著疫情趨緩，但無法出國的狀況下，離島旅遊成民眾出遊首選，不過像是澎湖、綠島、蘭嶼湧入眾多人潮後，也引起不少當地亂象，讓在地人崩潰直呼「不要再進來了」。對此，為了維持平衡現況，台東縣蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，接下來將研擬隨機票、船票額外徵收「50元入島費」，保護蘭嶼的自然美景。

▲▼蘭嶼將研擬徵收「入島費50元」。（圖／東森新聞）

▲蘭嶼將研擬徵收「入島費50元」。（圖／東森新聞，下同）

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澎湖當地因為遊客爆量，用水量跟去年相比，同期增加5000公噸，甚至傳出部分地區傳斷水危機，縣政府透露，由於澎湖本身降雨不多，用水全靠海水淡化廠供應用水，但其成本高，目前幾乎是賠本在供水，希望遊客、居民能夠一同來節約用水。

▲離島旅遊引發當地亂象。（圖／翻攝東森新聞）

▲離島旅遊引發當地亂象。

綠島則是11天湧入逾6萬人次旅客，是當地居民的30倍，讓在地人相當無奈「8月回家的船票都買不到」，此外遊客亂停車的現象，更讓島內馬路成了大型停車場，讓店家、居民都相當困擾。

▲▼蘭嶼將研擬徵收「入島費50元」。（圖／東森新聞）

▲綠島當地居民抱怨「回家船票、機票買不到」。

蘭嶼島上也同樣面臨眾多遊客湧入的問題，光是2個月內就已停電3次，用電量超載的情形，鄉公所更是積極向民眾宣導要節約用電，另外為了保護生態環境，蘭嶼未來將額外徵收「50元入島費」，實行使用者付費概念。

▼「入島費50元」將隨機票、船票徵收。

▲▼蘭嶼將研擬徵收「入島費50元」。（圖／東森新聞）

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