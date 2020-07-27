水槍射到眼鏡男...男童慘遭「掐脖按到水裡」3秒！竟還被告傷害　媽怒還原經過

記者林昱萱／桃園報導

中壢某游泳池於25日下午5時許，發生一起戲水糾紛，一名女網友指控，事發當時一名戴眼鏡的男子，突然將她的小孩的頭往水裡壓，直到有民眾出面阻止，才救了孩子一命。另外，女網友也出面還原事件經過並表示，「真的非常感謝救生員彭先生！還有其他的救生員！還有現場所有的泳客們！如果沒有他們的見義勇為，小孩可能遭遇不幸！」

▲男童的水槍射到眼鏡男，卻因此慘遭對方將頭壓到水裡。（圖／網友投稿）

女網友表示，「我在22日意外發生車禍，右膝的皮全部磨掉，只剩下肉露出在外，醫師提醒不可碰水，也避免進入游泳造成更嚴重的感染。所以當天我在游泳池大廳等他，也不定時隔著玻璃觀看小孩的狀況」。

女網友感嘆，「可是事情就是發生在疏忽的那一刻，我承認我沒有陪兒子一起下水玩，發生事情至今我覺得非常的愧疚、與自責！深感痛心！」而她也說，「兒子這個禮拜在游泳池玩，因為他是獨生子，所以他比較孤單也覺得寂寞，所以他在游泳池玩的時候，都會尋找願意陪他一起玩的小朋友，他也有交到願意跟他一起玩的哥哥、弟弟，這方面我覺得小朋友願意一起玩很好，我也替他開心」

此外，對於事發經過，女網友也表示，「7月25日當天兒子在游泳池內，小孩見對方有兩位年紀差不多的小朋友，他想要和對方一起玩，也想要邀請對方家長一起玩。於是，小孩先用水槍試探對方爸爸的反應，然後小孩開心的笑，對方爸爸說：『你講話不要這麼大聲！』，小孩回：『你才大聲咧』，對方於是站起身用手撥水潑小孩，小孩用水槍反射回去」。

此外，女網友表示，依照孩子的敘述，當時已經感受到對方有憤怒的情緒，「小孩轉身想要逃跑，對方爸爸站起身，拉住小孩的游泳圈，不讓他走，右手抓住小孩的脖子，把兒子的頭強壓在水底，大喊：『你這個王八蛋！家長咧？！』時間有3秒之久，旁邊的救生員見狀，立刻跳下去，拉開大人與小孩，救生員立刻把小孩帶離現場。」

櫃台小姐告訴女網友事情經過後，女網友立馬衝到泳池區，「現場所有的泳客都聚在一起也都看不下去，差點出手教訓對方，最後被救生員拉開」此外，女網友也憤怒提到，「對方在警局內毫無悔意，也未對我小孩道歉。目前他反告小孩傷害罪，因為小孩有拿水槍射他」。

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