「換陳其邁能發大財？」柯文哲轟前瞻4200億：台北拿20億「乾脆不要給我」

記者楊亞璇／台北報導

針對前瞻二期預算，台北市長柯文哲27日受訪再度批評，花下去不見得花的掉，用掉不一定有效果，「所以這種砸錢的政府，完全沒有財政紀律」，對於總統蔡英文指出高雄人有點鬱卒，走到哪被問「有沒有發大財？」，柯文哲反酸「換陳其邁還能夠發大財嗎？」



蔡英文日前在民進黨高雄市長候選人陳其邁的造勢表示，過去兩年高雄人有點鬱卒，過去的光榮感不見，走到哪裡都被人家問「有沒有發大財？」媒體詢問，選陳其邁就比較開心嗎？柯文哲嘆了一口氣直搖頭，「換陳其邁還能夠發大財嗎？」

▲柯文哲出席「臺北好社企，共創心契機」暖心挑戰賽記者會。（圖／記者李毓康攝）

蘇貞昌為陳其邁助選時宣布，約有4千億建設經費給高雄。柯文哲批評，前瞻計畫第一期，請民進黨先公布預算執行率多少，不要說撥下去，要看執行率，如果執行率低，為什麼再撥前瞻二期？

柯文哲認為，他自己當台北市長，有實際執政經驗，不是給預算就可以解決問題，就好像北市府在蓋公宅，都發局維持一萬戶在開工狀態，「如果在一萬戶開工狀態，可以用這麼多預算，我預算再多給他一倍，你覺得有用嗎？別傻了！」柯文哲直言，第一，錢花下去不見得花的掉，第二，用掉不一定有效果，所以這種砸錢的政府，完全沒有財政紀律。

至於國民黨高雄市長候選人李眉蓁的婆婆發毒誓稱「說假話胸部會變小」，柯文哲無奈大笑，未多作回應。

另外，對於統籌分配款北市拿最多，令其他縣市相當羨慕，柯文哲表示，不能只算統籌分配款，要把特別預算全部都加進來，所有錢要加起來算，不能說有統籌分配款、特別預算、專案預算，然後只講統籌分配款，前瞻計畫一期4200億，台北市拿到20億，「你不如乾脆不要給我」。