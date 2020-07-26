　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「擺脫」北上廣深高成本！ 陸新一線城市「廣招文創台青」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 成都濃園創客中心主任台商謝柏園 。（圖／記者任以芳攝）

 ▲成都濃園藝術村與北川羌族自治縣政府簽訂戰略合作協議 。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／北川報導

第二屆海峽兩岸大禹文化交流配套活動之一的「大禹故里 中國羌城」投資推介暨項目簽約儀式於昨25日舉行，其中，「四川省對台交流基地」成都濃園藝術村與北川羌族自治縣政府簽訂戰略合作協議，達未來有多項合作。濃園創客中心主任台商謝柏園表示，「十分希望借由與北川縣達成的新合作，吸引到更多台灣優質青創項目或文創企業到這邊發展。」

▲▼ 成都濃園創客中心主任台商謝柏園 。（圖／記者任以芳攝）

▲成都濃園創客中心主任台商謝柏園 、濃園國際藝術村創始人楊麗 。（圖／記者任以芳攝）

談到如何協助台灣青年實際落地發展文創？謝柏園說，「透過濃園國際藝術村的栽培，我們一些項目直接給這些團隊學生團隊來運作，很快的進入一個產學產業的發展，有項目做，有錢賺、有生活，慢慢的它就能落地下來。」

受到疫情影響，濃園國際藝術村創始人楊麗十分看好兩岸文創發展，「疫情期間持續透過雲端視訊和台灣方面交流，多年跟台灣的文創的青年，包括兩岸的院校的合作也非常多。」台灣青年洞悉能力強，交流溝通有禮貌、創意十足，加上濃園資源很豐富，平台搭建聯動點很多，非常歡迎台青一起打拚交流。

▲▼ 成都亞台青海峽青年創業園董事長郭弘揚 。（圖／記者任以芳攝）

▲亞台青海峽青年創業園董事長郭弘揚 。（圖／記者任以芳攝）

不過，後疫情時代改變很多產業發展，也讓台灣青年煩惱如何到大陸創業？成都台商、亞台青海峽青年創業園董事長郭弘揚表示，「過去太多人都在北上廣深發展，成本實在太高，建議考慮去大陸15個新一線城市，其中，第一名就在成都。」隨著大西部快速發展，成都經濟成長，產業多元化，從電子科技、生物醫療、影視文創都非常適合台灣青年過來投資。

▲▼ 成都亞台青海峽青年創業園董事長郭弘揚 。（圖／記者任以芳攝）

▲亞台青海峽青年創業園。（圖／受訪者提供）

郭弘揚說，「疫情過後，四川出現與大健康有關的新興產業，比如說食品、醫療方面，大陸消費者也有能力消費，願意多花一點錢去買更好的食物和照顧健康，這半年來明顯發現這類產業成長，包括健康檢查觀念也開始興起。」這也是台灣過往優勢產業，包括文創、農業食品、醫療的台灣年輕人，如果在現在要到大陸創業的話，這些產業是比較適合的，不過，還是要看自己產業適不適合過來，也沒有必要為了來而來。

▲▼2020,大禹文化,北川,空拍,李政宏(四川省台辦提供)。（圖／記者任以芳攝）

▲近年，北川積極招商引資希望和優質台商合作。（圖／記者任以芳攝）

目前，大陸政府針對台商、台青反有大力度給予有利條件，舉例四川成都提供兩個面向，第一個面向是普惠政策，由於大陸勞工社保成本高，近日政策調整針對社保、稅收有做減免，而且是所有企業直接減免，成本大約能下降20%左右。另外，四川政府也有提供貸款疏困協助中小企業，特別協調很多金融機構對接台資企業，加上優惠跟補貼，幫助企業可能減少一些損失。

ET快訊
台北上空「驚人雨瀑」震撼照曝光！超猛大雷雨彈炸雙北　狂風暴雨
楊丞琳不會做菜被罵翻！「倒豎拇指」硬起來發聲了
「睡美人凝凍」修護力超強！5種用法讓妳迅速養肌
快訊／外出警戒！大雷雨狂襲「雙北8區」　19縣市全面大雨特報
拿三倍券+現金繳費！店員回「不可找零」退2張　她傻眼：是找千
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23歲「熬夜女」心律不整送醫　心臟停跳三天後「恢復跳動」

「擺脫」北上廣深高成本！ 陸新一線城市「廣招文創台青」

北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

狠男「絞肉機分屍」老婆懸賞42萬！　碎肉、血衣泡化糞池「他回頭冷看」

大連疫情蔓延三省八地　單日增12無症狀感染者轉確診

積水超2公尺！民眾划塑膠船避難　安徽進入緊急防汛期「堤防壓力加大」

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

23歲「熬夜女」心律不整送醫　心臟停跳三天後「恢復跳動」

「擺脫」北上廣深高成本！ 陸新一線城市「廣招文創台青」

北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

狠男「絞肉機分屍」老婆懸賞42萬！　碎肉、血衣泡化糞池「他回頭冷看」

大連疫情蔓延三省八地　單日增12無症狀感染者轉確診

積水超2公尺！民眾划塑膠船避難　安徽進入緊急防汛期「堤防壓力加大」

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

吳政世回頭問病患母：能跟兒子當朋友嗎？精障男親手畫偶像「尚泰哥」回禮

幼娃吃火龍果「全身紅」！奶爸抓公仔齊演戲　拉起黃布條「禁止進入」

唐禹哲胖一圈！　助理隨身攜帶「零食、補品」：吃到受不了

論文口試委員有已故議長許崑源　李雅靜聲明稿搬出陳菊：希望檢視標準一致

被安排坐第二排…伊能靜老公怒指前排抗議：我覺得我比他們牛！　經紀人1句話點醒他

三坪祖師聖誕　全台首建四鯤鯓龍山寺舉行消災解厄保命除瘟科儀

中油三接年底前要放39個「巨型沉箱」！環團怒總統府協調失敗下最後通牒

亂扯「女生朋友13歲就...」他首約國中妹竟到廁所指侵！想緩刑遭法官打臉

「黏黏怪物研究所」化身可愛帳篷　呆呆表情好治癒，邊緣人都想組隊去露營

奧迪「大改款A3房車」台灣街頭捕獲！全新外型大玩豪華都會風

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

大陸熱門新聞

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

發現山坡一條詭異裂縫　他救了全村人

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

陌生漢突爆衝！抱3歲妹扔下樓

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

武漢防洪買360噸黃豆　遇水膨脹防潰堤

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

她熟睡到一半「天花板砸落」骨折

熱湯連喝3天　才發現裡面有蝙蝠　

狠男「絞肉機分屍」老婆！　見吸糞車轉頭冷看...

更多熱門

相關新聞

北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

第二屆海峽兩岸大禹文化交流活動暨2020（庚子）年大禹誕辰祭祀典禮，今（26日）在大禹家鄉北川羌族自治縣隆重舉行。受到疫情影響，台灣方面受邀嘉賓雖然無法到場，特地錄製影片祝賀。台北市的夏氏宗親會秘書長夏雷特地利用雲端視訊，與相隔千里遠的北川一起遙祭先祖大禹，並且期待明年與大家北川再聚。

大連疫情蔓延三省八地

大連疫情蔓延三省八地

香港建制派請願北京協助抗疫

香港建制派請願北京協助抗疫

陸關美成都領館！　男門口「放鞭炮慶祝」被逮

陸關美成都領館！　男門口「放鞭炮慶祝」被逮

美國駐成都總領事館徽標遭拆除

美國駐成都總領事館徽標遭拆除

關鍵字：

北川文創台商成都文創疫情大健康產業

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面