「擺脫」北上廣深高成本！ 陸新一線城市「廣招文創台青」

▲成都濃園藝術村與北川羌族自治縣政府簽訂戰略合作協議 。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／北川報導

第二屆海峽兩岸大禹文化交流配套活動之一的「大禹故里 中國羌城」投資推介暨項目簽約儀式於昨25日舉行，其中，「四川省對台交流基地」成都濃園藝術村與北川羌族自治縣政府簽訂戰略合作協議，達未來有多項合作。濃園創客中心主任台商謝柏園表示，「十分希望借由與北川縣達成的新合作，吸引到更多台灣優質青創項目或文創企業到這邊發展。」

▲成都濃園創客中心主任台商謝柏園 、濃園國際藝術村創始人楊麗 。（圖／記者任以芳攝）

談到如何協助台灣青年實際落地發展文創？謝柏園說，「透過濃園國際藝術村的栽培，我們一些項目直接給這些團隊學生團隊來運作，很快的進入一個產學產業的發展，有項目做，有錢賺、有生活，慢慢的它就能落地下來。」

受到疫情影響，濃園國際藝術村創始人楊麗十分看好兩岸文創發展，「疫情期間持續透過雲端視訊和台灣方面交流，多年跟台灣的文創的青年，包括兩岸的院校的合作也非常多。」台灣青年洞悉能力強，交流溝通有禮貌、創意十足，加上濃園資源很豐富，平台搭建聯動點很多，非常歡迎台青一起打拚交流。

▲亞台青海峽青年創業園董事長郭弘揚 。（圖／記者任以芳攝）

不過，後疫情時代改變很多產業發展，也讓台灣青年煩惱如何到大陸創業？成都台商、亞台青海峽青年創業園董事長郭弘揚表示，「過去太多人都在北上廣深發展，成本實在太高，建議考慮去大陸15個新一線城市，其中，第一名就在成都。」隨著大西部快速發展，成都經濟成長，產業多元化，從電子科技、生物醫療、影視文創都非常適合台灣青年過來投資。

▲亞台青海峽青年創業園。（圖／受訪者提供）

郭弘揚說，「疫情過後，四川出現與大健康有關的新興產業，比如說食品、醫療方面，大陸消費者也有能力消費，願意多花一點錢去買更好的食物和照顧健康，這半年來明顯發現這類產業成長，包括健康檢查觀念也開始興起。」這也是台灣過往優勢產業，包括文創、農業食品、醫療的台灣年輕人，如果在現在要到大陸創業的話，這些產業是比較適合的，不過，還是要看自己產業適不適合過來，也沒有必要為了來而來。

▲近年，北川積極招商引資希望和優質台商合作。（圖／記者任以芳攝）

目前，大陸政府針對台商、台青反有大力度給予有利條件，舉例四川成都提供兩個面向，第一個面向是普惠政策，由於大陸勞工社保成本高，近日政策調整針對社保、稅收有做減免，而且是所有企業直接減免，成本大約能下降20%左右。另外，四川政府也有提供貸款疏困協助中小企業，特別協調很多金融機構對接台資企業，加上優惠跟補貼，幫助企業可能減少一些損失。