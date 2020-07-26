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北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

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▲▼2020,大禹文化,北川,空拍,李政宏(四川省台辦提供)。（圖／記者任以芳攝）

▲第二屆海峽兩岸大禹文化交流活動暨2020（庚子）年大禹誕辰祭祀典禮。（圖／四川省台辦提供)

記者任以芳／北川報導 

第二屆海峽兩岸大禹文化交流活動暨2020（庚子）年大禹誕辰祭祀典禮，今（26日）在大禹家鄉北川羌族自治縣隆重舉行。受到疫情影響，台灣方面受邀嘉賓雖然無法到場，特地錄製影片祝賀。台北市的夏氏宗親會秘書長夏雷特地利用雲端視訊，與相隔千里遠的北川一起遙祭先祖大禹，並且期待明年與大家北川再聚。

▲▼2020,大禹文化,北川,空拍,李政宏(四川省台辦提供)。（圖／記者任以芳攝）

▲祭祀大禹典禮簡潔莊重，過程遵循古禮。（圖／記者任以芳攝）

活動邀請了全國工商聯副主席、四川省政協副主席、四川省工商聯主席陳放，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏、四川省人民政府台灣事務辦公室副主任袁明，中共綿陽市委常委、市總工會主席經大忠等領導、嘉賓，以及各界在川台商，和港澳同胞、海外僑胞，大禹後裔代表，中國先秦史學會、等各界學者嘉賓300多人參加。

祭祀典禮簡潔莊重，過程遵循古禮，貴賓依序向大禹敬獻花籃、敬獻羌紅，恭讀祭文、行禮、頌歌獻舞，所有人全體肅立，手持羌紅、面向大禹行禮祭拜。另外，開幕式上還播放了視頻致辭，中國國民黨前副主席林正則、中國國民黨中常委林文瑞、中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、台灣雲林縣農會總幹事簡明欽特地錄製視頻祝賀。

▲▼2020,大禹文化,北川,空拍,李政宏(四川省台辦提供)。（圖／記者任以芳攝）

▲四川省人民政府台灣事務辦公室副主任袁明。（圖／四川省台辦提供）

開幕儀式上，袁明特地表示，「受新冠肺炎疫情影響，兩岸人員交流往來受到一定影響，但是我們積極創新舉辦，通過線上線下結合等方式，推動川台交流不停、不斷、持續。」在各級各部門積極助力下，在川台商台企迅速復工復產、復商復市，很多企業還在增資擴產，實現逆勢增長。目前，成渝兩地雙城經濟圈等國家重大戰略機遇利好，今後的天府四川更是台商投資西部的熱土。歡迎廣大台灣民眾多到四川、到綿陽、到北川，走走看看，旅遊觀光，參訪交流，投資合作。

▲▼2020,大禹文化,北川,空拍,李政宏(四川省台辦提供)。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。（圖／記者任以芳攝）

談到大禹精神，李政宏表示，「北川是大禹出生地，借由活動開展弘揚大禹文化精神，不僅能增進兩岸民眾認同，也能促進北川與台灣各領域交流合作。」長期以來，四川大力支持台資企業發展，推出惠台措施也讓廣大台商台企十分有感。李政宏強調，希望台商朋友眼光要放遠，結合成渝地區雙城經濟圈，投資眼光放到中西部發展，畢竟沿海城市要素成本投資過高，如果進行低度轉移，抓住一帶一路契機，都是拓展中亞、歐洲一個很好出發點。

▲▼台北市的夏氏宗親會秘書長夏雷利用雲端視訊遙祭大禹 。（圖／記者任以芳攝）

▲台北市夏氏宗親會秘書長夏雷利用雲端視訊遙祭大禹 。（圖／記者任以芳攝）

原本計畫參加本屆活動的夏氏宗親會，受疫情影響無法參與。秘書長夏雷透過視訊連線表示，「疫情阻擋不了大家祭祖的心願，通過網絡遙祭先祖大禹十分有意義，自去年大家親臨現場參加了首屆海峽兩岸大禹文化交流活動後，就一直期盼今年北川再聚，此次抱憾不能成行。」期待明年與大家北川再聚

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