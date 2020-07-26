香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

▲新冠疫情的香港地鐵。（圖／達志影像／美聯社）



記者曾俊豪／綜合報導

香港第三波疫情持續擴散，立場偏北京的民主建港協進聯盟（民建聯）主席李慧瓊及香港工會聯合會（工聯會）會長吳秋北25日拜會香港中聯辦副主任何靖，表達希望中央派出國家醫療隊，支援香港全民檢測，以及興建方艙醫院等舉措協助香港抗疫。

《中新社》報導，會面結束後，李慧瓊和吳秋北向記者表示，香港受到新一波新冠肺炎疫情威脅，確診個案數字屢創新高，其中更有不少個案找不到源頭，對市民健康造成嚴重威脅。他們擔心，如果繼續只靠香港特區政府自行應對，實在難以在短時間內將疫情控制住，因此向中央提出請求和期望。

兩人提出的請求與期望包括：派出國家醫療隊，支援香港全民檢測；效法建立方艙醫院；協助設立社區綜合防疫檢疫中心；保障香港醫療系統有效運作；與香港大學深圳醫院等內地醫療機構合作等。

李慧瓊則引述中聯辦副主任的回應，中央政府對於香港暴發的新一輪疫情高度關注，深切關心香港市民的健康和安全，中央政府將就特區政府提出的需要，提供一切必要的支援，包括全力支持香港建立「港版方艙醫院」及提高病毒檢測的能力。

香港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續四日均有逾百例確診個案，累計確診增至2,506例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君25日在記者會上表示，半日已新增逾100例初步確診個案，是連續兩日出現同樣情況，即今日公布的確診數字，會再超過100例。

▲香港建制派拜會中聯辦，請求北京協助抗疫。（圖／達志影像／美聯社）