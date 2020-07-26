素質太差！合歡山3車違停硬擋出路　被擋車主氣翻報警開罰

▲3輛車就卡在停車格前，害裡面的車輛無法開出來下山回家。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者蕭可正／花蓮報導

合歡山滑雪山莊25日有登山客違停，3輛車就卡在停車格前，害裡面的車輛無法開出來，經過警方聯繫後，民眾得知車主去爬奇萊山，要今天才能下山移車，氣得在臉書上抱怨，「希望各位山友都能在停車時想想會不會妨礙到別人」。警方表示，已針對違停車開逕行舉發單，呼籲大家上山停車要有公德心，不要擋到其他車輛通行。

臉書「中橫路況交通資訊站」今天PO文，指出有登山客違停，導致「乖乖停好車的人要離開，還必須車子先丟著，等朋友來載」，底下許多網友留言「應該可以連續罰單開好開滿」、建議被擋的車主「跟對方要求損失」等，大罵實在沒公德心。

▲新城警分局表示，將先以「妨礙他車通行處所停車」為由，開逕行舉發單，事後會補開寄600到1200元罰單給違停車主。

新城警分局表示，接獲民眾檢舉報案，聯繫該登山客，指稱正在奇萊山上，今天才會下山，只能先以「妨礙他車通行處所停車」為由，開逕行舉發單，事後會補開寄600到1200元罰單給違停車主。

警方說，滑雪山莊是小奇萊步道登山口，只有12個停車位，登山客大多停在滑雪山莊附近，再去爬奇萊山，因此平常停車格都停滿，其他車輛則停在路邊；由於路窄，大多都停靠在同一邊，讓其他車輛方便通行。但這3台車卻停在停車格後面，車主也無法立即下山移車，導致裡面的車出不來，搖搖頭說「真的很沒公德心」。

警方指出，近日上山遊客人數增加1倍以上，有人甚至前一晚就開車到登山口附近停好車，在車上睡覺。呼籲民眾應發揮公德心，停車格前不要再停車，盡量不要停在狹窄、轉彎路段，並緊靠路邊停，讓大家都能進出、互相禮讓。

警方表示，由於上山遊客多，偶爾發生零星事故，每天有3、4次為民服務案件，1、2起小車禍，提醒民眾注意交通安全，並遵守交通規則，才能快樂出門、平安回家。

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