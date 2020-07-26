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夜衝上山看夜景！合歡山「武嶺亭」凌晨2點像夜市　警急呼籲

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▲▼合歡山武嶺亭凌晨2點仍有不少民眾夜遊。（圖／翻攝自我的E政府 - 即時影像）

▲合歡山武嶺亭凌晨2點仍有不少民眾夜遊。（圖／翻攝自我的E政府 - 即時影像，下同）

記者董美琪／綜合報導

疫情悶壞了，今年暑假出現旅遊潮，合歡山假日依然擠滿遊客，連停車場都一位難求，警方呼籲往花蓮的民眾遊客，多利用夜間到凌晨離峰通行。不過，25日（六）晚間10點現場仍有遊客趴趴走，附近停車場大多停滿，武嶺亭仍有人潮，有網友直言，「暑假台14甲線好像沒有尖峰、離峰時段之分」。

合歡山週六白天遊客不斷，仁愛分局警方派人疏導交通，並呼籲遊客分流，來往花蓮、南投的用路人，可趁晚上到凌晨走台14甲線。

請繼續往下閱讀...

▲▼合歡山武嶺亭凌晨2點仍有不少民眾夜遊。（圖／翻攝自我的E政府 - 即時影像）

▲▼端午連假南投清境、武嶺及合歡山出車潮湧入，警員除現場派員指揮交通，也運用遠端路況監控影像，隨時調派趕往紓導。（圖／仁愛警分局提供，下同）

▲南投清境、武嶺及合歡山出車潮湧入，警員除現場派員指揮交通。（資料照／仁愛警分局提供）

不過週六晚間到週日凌晨2點，仍然有不少遊客在合歡山武嶺亭（台14甲31K+500標高3275公尺）夜遊看夜景，相當熱鬧。有網友笑說「夜市換點了啦」、「晚上人多到爆」、「停車場至少有上百台在過夜」。

合歡山海拔高是天然的避暑勝地，是全台第一個經國際認證的暗空公園，近幾年更積極推廣星空遊程，成為全台觀星的絕佳景區。不過合歡山道路面積有限，旅遊旺季塞車頻傳。

▲▼端午連假南投清境、武嶺及合歡山出車潮湧入，警員除現場派員指揮交通，也運用遠端路況監控影像，隨時調派趕往紓導。（圖／仁愛警分局提供，下同）

▲連假南投清境、武嶺及合歡山出車潮湧入，警員指揮交通。（資料照／仁愛警分局提供）

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