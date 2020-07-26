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氣墊遊具、網美水晶球、大型戲水池、瘋狂泡泡機…東石海之夏變身兒童樂園

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▲東石海之夏變身小孩放電聖地 小孩瘋玩泡泡、氣墊派對及MOMO唱跳。（圖／嘉義縣政府提供）

▲東石海之夏變身請來MOMO唱跳。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2020東石海之夏「來嘉辣」活動邁入第二周，25日主打一系列免費的小孩放電活動，有下起雪的白色泡泡趴、消耗體力的大型昆蟲森林氣墊派對、發揮手作功力的鹽瓶DIY以及知識派的戶外繪本故事屋，晚會邀約到小孩最愛的MOMO家族，由香草姐姐、大樹哥哥、MOMO現場與小朋友一起唱唱跳跳，東石漁人碼頭變身為今年暑假最夯的小孩放電聖地，從早到晚都能玩，小朋友都說「這裡好好玩！不想回家了！」

▲東石海之夏變身小孩放電聖地 小孩瘋玩泡泡、氣墊派對及MOMO唱跳。（圖／嘉義縣政府提供）

▲東石海之夏找來氣墊派對、泡泡機。（圖／嘉義縣政府提供）

25日活動主題為「音樂魔法」，白天的東石漁人碼頭是小孩的放電樂園，超大型昆蟲森林氣墊遊具、網美水晶球、大型戲水池、瘋狂泡泡機…等，每個小朋友都玩到不亦樂乎，每區都被小朋友攻佔；夜晚MOMO家族更吸引了大批民眾帶著小孩來同歡，小朋友們跟著台上唱唱跳跳，笑容滿滿。

▲東石海之夏變身小孩放電聖地 小孩瘋玩泡泡、氣墊派對及MOMO唱跳。（圖／嘉義縣政府提供）

最後由走遍6國4洲的安妮塔克壓軸登場，不僅帶來自創曲，更開放現場點歌，讓遊客喝著蚵集吧的調酒、吹著徐徐的微風，享受著今日「音樂魔法」之夜的幸福感。

東石海之夏第14年舉辦，年年吸引各地遊客造訪，深受大小朋友的喜愛，是台灣西半部暑期重點活動之一，嘉義縣長翁章梁致詞時表示，暑假開始了，嘉義縣將推出許多適合親子旅遊的振興方案，希望遊客都能持續追蹤接下來嘉義縣的觀光活動訊息！

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