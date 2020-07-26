連喊3聲蛤！館長直播突收通知「緊急中斷」　凌晨3點爆：兒子腿斷了

記者施怡妏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢昨晚開直播，一邊訓練一邊與粉絲互動，突然工作人員上前打斷直播，館長瞬間臉色大變，大喊「蛤！」接著向看直播的觀眾朋友解釋，「各位抱歉，我的小孩子不知道怎麼了？」直播因此被迫中斷，事後，館長在個人臉書上發文，「小孩被打球的人踩斷腳，已經沒事了腿骨折打簡易石膏。」

▲館長接獲消息後，立刻打電話了解狀況。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

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本來坐在地上與粉絲聊天的館長，聽到工作人員的話，瞬間臉色大變，一連喊出3個「蛤？」並向正在觀看直播的網友們道歉，隨後趕緊打電話關心小孩的狀況，隱約可以聽到館長大聲對著電話說著「為什麼？誰啦？」觀看直播的網友們也留言，「趕快去處理」、「趕快回家」、「先關播了吧！」

小孩沒事了腿骨折打簡易石膏 謝謝各位關心謝謝 感謝林口長庚急症室的醫生 以及護理師謝謝各位 由飆捍發佈於 2020年7月25日 星期六

直播被迫中斷，網友們也擔心館長小孩的狀況，「希望平安無事上帝保佑」、「保佑小館（館長兒子）沒事」、「希望一切平安」。事後，館長也在凌晨3時在臉書發文，「小孩沒事了，腿骨折打簡易石膏，謝謝各位關心謝謝」，並附上一張小孩躺在床上休息的照片。他也在留言提及受傷原因，「被打球的人踩斷腳」，但詳細的狀況沒有多做解釋。

網友們底下留言祝福早日康復，也幽默詢問，「哪打球的還活著嗎？」「你有打斷他的腿嗎」、「祝早日康復，我是指踩斷腳的那個人」、「打球的出來囉，這次你當球」、「看來只好把兇手的雙腳給折了」、「打球的那個人應該不在人世了」、「我們懷念那個人」、「他有被折斷嗎？」

▼約於2:12:54開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）