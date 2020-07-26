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國道螃蟹車！BMW右切3車道被小貨車撞爛車頭　警開罰單+吊扣牌照　

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陳以昇／新北報導

國道1號日前一部進口車行駛在南下林口交流道時，直接從中內車道向右橫切穿越3個車道，想要下交流道，被一部小貨車碰撞，造成右車頭毀損，小貨車左後輪爆胎，整個過程被國道監視器拍下，警方根據影片舉發危險駕車，將處6千以上2萬4千元以下罰鍰。

▲▼BMW從中內側車道橫切3車道要下交流道，遭小貨車撞爛右車頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲BMW從中內側車道橫切3車道要下交流道，遭小貨車撞爛右車頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前45歲蕭姓男子開著進口BMW小客車，行駛在國道1號經南下林口交流道時，突然發現要下交流道，竟從中內側車道驟降車速，向右橫切跨越3個車道，此時55歲陳姓男子駕駛小貨車閃避不及，高速撞擊BMW右前車頭。

▼BMW從中內側車道橫切3車道要下交流道。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼BMW從中內側車道橫切3車道要下交流道，遭小貨車撞爛右車頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

整起事故造成BMW右前車頭板金、保險桿毀損，小貨車左後車輪爆胎，幸好沒有人傷亡，但整個過程被國道高解析監視器拍下，警方根據影片對蕭男危險的駕車行為，依道路交通管理處罰條例第43條第一項第一款：以其他危險方式駕車，處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，另吊扣汽車牌照3個月。

警方呼籲駕駛人應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

▲▼BMW從中內側車道橫切3車道要下交流道，遭小貨車撞爛右車頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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