桃園「無人機狂衝左轉攻擊」受害者曝！目擊駕駛：超傻眼　監視器還原真相

▲目擊駕駛的行車紀錄器拍下無人機車一路狂衝。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市中壢工業區附近近日發生一起離奇車禍，兩輛機車在路口發生碰撞後，一名林姓騎士當場噴飛倒地，但他的機車卻一路往前衝，撞上對向轎車才停下，過程讓目擊的周先生直呼好傻眼。

根據周先生PO在「爆廢公社」臉書社團的行車紀錄器畫面，只見路口才剛轉換號誌，前方卻突出現一輛無人摩托車，一路往前衝再左轉，直到撞上對向轎車才停下。他寫道，這根本是「無人機攻擊」。

▼無人機車先直行再左轉。（圖／東森新聞）

▼監視器還原真相，原來兩輛機車先擦撞，造成其中一輛機車往前衝，而車主則跌倒在地。（圖／東森新聞）

周先生受訪時直呼這輛轎車也太衰，「為什麼有一輛摩托車自己跑過來，就很傻眼啊。」事發於中壢工業區附近，24日上午7時半左右，透過監視器俯瞰畫面，原來林男在路口先和另一輛機車發生擦撞，導致人車噴飛，林在地上滾好幾圈，機車則繼續往前衝，他傻眼趕快追車，但仍來不及。當時對向在停等紅燈的轎車，遭受到突如其來的撞擊，也造成車門板金剝落。

中壢警分局交通中隊分隊長王詩泓表示，林姓騎士於文中路行駛往中壢工業區方向，至交叉路口未依規定兩段式左轉，後方曾姓機車騎士也未保持安全距離。至於這起車禍肇事責任還有待釐清。

▲▼轎車無辜挨撞。（圖／東森新聞）