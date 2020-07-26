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新北推多元「綠竹筍」加工品　宅配到府享受新鮮好滋味

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▲ 新北推多元「綠竹筍」加工品 宅配到府享受新鮮好滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 熟黃金筍禮盒及黃金筍包子。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

目前正是新北健康三寶「綠竹筍」產季，除了鮮食的甘甜爽脆口感外，其實綠竹筍還有許多不同的加工產品，如真空筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸及竹筍雞等，讓喜歡吃綠竹筍的老饕在非產季期間也能大快朵頤一番，甚至還有精美的禮盒成為送禮的新選擇，讓新北綠竹筍產業更加的多元化！

農業局長李玟表示，新北健康三寶「綠竹筍」在新北已經有百年的生產歷史，是全國綠竹筍最大產區，種植面積約已達2328公頃、年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元。新北綠竹筍在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，農業局並全面輔導全市24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得產銷履歷、友善甚至有機的驗證，絕對讓消費者買的放心、吃得安心。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，現代人工作忙碌，常需在外解決三餐，希望吃的方便也要吃的健康，農會在產季期間篩選出高品質的綠竹筍，利用真空保鮮的方式來延長賞味期，口感保持甘甜美味，可直接做成涼拌沙拉或熟食、燉肉、煮湯，完全不添加任何的化學藥劑，優良的品質還被農委會選為「臺灣農漁會百大精品」，近年來也成為年節重要的伴手禮。此外，還有綠竹筍包子，結實飽滿的餡料讓人食指大動，常供不應求。

▲ 新北推多元「綠竹筍」加工品 宅配到府享受新鮮好滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 綠竹筍真空包。

五股區農會的綠竹筍加工品也是多樣化，理事長吳錫卿表示，五股觀音山綠竹筍遠近馳名，產季期間特別挑選品質優良的綠竹筍做成筍乾，製程非常嚴謹，用日曬法將16斤綠竹筍製成1斤筍乾，非常適合冬日圍爐或筍乾控肉等各式滷製方式。

吳錫卿說，喜歡喝竹筍湯的民眾也別錯過「竹筍雞」，特選的雞肉搭配上選的綠竹筍製成真空包，開封後加水料理就做成一道美味的綠竹筍雞湯，不油不膩的口感非常受到歡迎。深坑區農會也將在地深坑四寶的精選健康黑豬上等後腿肉和嚴選優質的綠竹筍結合，製成口感特別的「綠竹筍香腸」，爽脆的綠竹筍可減少香腸的油膩感，也成為在地送禮自用兩相宜的產品。

農業局表示，為方便為在後疫情時代推廣信心經濟，讓民眾安心、方便購買新北健康三寶「綠竹筍」，因此推動網路販售，整合許多線上平台包括各產區農會、農場、新北果菜、奧丁丁市集、真情食品館等，設置「新北綠竹筍e易購」專區，除了鮮筍外，還有真空熟筍包、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等多樣產品，消費者可依不同需求訂購，還有宅配到府的服務，歡迎大家上網訂購，或電洽各產區農會。

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▲ 新北推多元「綠竹筍」加工品 宅配到府享受新鮮好滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 綠竹筍乾。

▲ 新北推多元「綠竹筍」加工品 宅配到府享受新鮮好滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 綠竹筍香腸。

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