▲ 山佳四號道路銜接堤外便道工程，蘇巧慧向中央爭取全額補助。（圖／立法委員蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

立法委員蘇巧慧24日邀集新北市議員廖宜琨、樹林中山里里長簡炎輝，以及經濟部水利署、新北市政府水利局等相關單位，針對新闢山佳四號道路銜接至館前路（堤外便道）開口工程進行會勘，並於會勘中達成決議，確認本次施工，中央將負擔全額約900萬元經費，並由新北市水利局先行墊付，預計2021年初完工，盼能減少塞車等交通安全問題。

山佳四號道路於2020年5月開始動工，為避免路口線型不連續，恐衍生交通疑慮，蘇巧慧邀集相關單位共同會勘，協調道路工程進一步銜接至館前路開口。蘇巧慧認為，即將於2021年初完工的山佳四號道路，如能銜接堤外便道之路口，則路型能同步改善，就能紓解塞車狀況；同時，她相信在地方議員、里長的監督下，新北市府會以最快速度進行，也成為中央地方合作的良好範例。

▲ 山佳四號道路開始動工，為避免路口線型不連續，恐衍生交通疑慮，蘇巧慧邀集相關單位共同會勘。

議員廖宜琨則感謝蘇委員，替地方向中央爭取8.4億補助新鶯堤外便道，且剛好山佳四號道路將於2021年開通，現藉此次會勘，能與各單位釐清工程經費與施作期程，不只能加速期程進行，更能解決地方塞車之苦。

樹林中山里里長簡炎輝則指出，當初山佳四號道路並未設計與館前路之銜接，幸好有各委員與議員從中協調，讓路口線型做適當調整，也一併處理後續經費問題，相信後續對山佳的觀光，還有地方交通動線都會有很大助益。

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▲ 2021年初完工的山佳四號道路，如能銜接堤外便道之路口，則路型能同步改善，就能紓解塞車狀況。