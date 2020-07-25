樹林南園里銀髮俱樂部揭牌　里長李培鈺打造北大特區高齡新據點

▲ 樹林南園里銀髮俱樂部揭牌，里長李培鈺（左）打造北大特區高齡新據點。（圖／新北市樹林區南園里里李培鈺提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林區里人口數最多的南園里「銀髮俱樂部」正式揭牌服務了！幕後推手就是南園里里長李培鈺與志工團隊的努力籌備下，在25日於樹林區柑園市民活動中心正式成立樹林區第25處「南園里」銀髮俱樂部，要打造一處讓當地長輩溫馨輕食茶敘，溫暖又富有知識性學習的新據點。

25日活動由南園太鼓班在整齊劃一的鼓聲迎賓後，正式揭開序幕，參與揭牌儀式貴賓包括社會局主任秘書吳淑芳、樹林區長王坤南、轄內立委議員皆到場共襄盛舉，開幕活動的表演如同在地團體小型嘉年華會，包含南園合唱團、薩克斯風演奏以及帶動唱跳等多元才藝接續演出，現場氣氛熱鬧滾滾！

▲ 李培鈺里長與志工團隊為申請籌備銀髮俱樂部費盡許多巧思，設計多種適合長輩學習的課程。

李培鈺里長與志工團隊為申請籌備銀髮俱樂部費盡許多巧思，不只規劃引進社會局課程資源，設計多種適合長輩學習的課程，並聘請講師教導健康操課程與規劃桌遊課程，讓長輩來此不是只有共餐、可以透過桌遊的靜態遊戲訓練肢體動作及手眼協調等能力，藉此讓需要活動筋骨的長輩動起來，真正落實活到老學到老，達到預防老化之功能。

南園里長李培鈺表示，因應里內人口結構與文化不同，南園里為大家熟悉的北大特區，是新北市各里人口數排行榜第5名，里內大樓林立且在各管委會下皆有設置體健設施，因此南園里銀髮俱樂部將以「桌遊」和「輕食」共餐發展為主要特色。

▲ 新北市樹林區南園里為大家熟悉的北大特區，是新北市各里人口數排行榜第5名。

李培鈺說，銀髮俱樂部將於每週三舉辦動健康課程、每週五上午則辦理腦力激盪的各式各樣的桌遊遊戲，只要滿65歲以上有興趣參與銀髮俱樂部的南園里長輩，歡迎揪伴一同向里長報名。歡迎更多長輩走出家門從事身心健康活動，建立良好的人際互動，真正達到在地樂活。

樹林區長王坤南表示，樹林區滿65歲人口已達11.7%，南園里里內人口數一萬六千餘人，滿65歲長輩也逼近兩千人，特別感謝李培鈺里長對於照顧當地長輩的用心，希望透過銀髮俱樂部帶動長輩參與健康促進活動，更希望提升長輩的學習力，而未來活動中心後方的萬坪公園，由里長與議員們的積極爭取下，後續會由公所來打造更適合親子共融的遊具設施，讓此處也可以成為祖孫聯誼休閒與共學交流的好場所。

南園里銀髮俱樂部開放時間：每週三跟五，上午9時到13時，歡迎揪伴報名參加。樹林區柑園市民活動中心地址：新北市樹林區佳園街3段128號。

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