極地絕景驚現台灣！神人捕捉合歡山「類極光光柱」美哭　嚇得整晚手抖按快門

▲合歡山武嶺日前出現「類極光光柱+銀河」奇景，讓極地攝影師馬賽kyo超震撼。（圖／攝影師Masai Kyo授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱／台北報導

絕美奇觀出現合歡山上空！台灣極地攝影師馬賽kyo日前在合歡山上捕捉到類極光光柱與銀河同時出現在眼前的美景，震撼景觀讓他直呼，嚇得他整晚手抖按著每一張快門。一般來說，這樣的神秘光柱現象往往發生在極地，照片曝光後也引來上千網友朝聖讚嘆「台灣真是上天眷顧的寶島」。

攝影師馬賽kyo二十多次踏入極圈，追逐極光近三百夜，過去曾長途跋涉前往北極、南極尋找地球原始樣貌的美麗。他日前在FB分享7/10上合歡山武嶺拍照的奇遇，當時他眼光正專注著橫躺著的銀河時，被銀河左下方一朵有些灰藍白色卻形態特別的雲給吸引，在第一張銀河試拍顯示時那朵奇特的雲朵竟是有著多彩色的光柱。

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▲馬賽kyo還原當時遇見奇景過程，光柱略帶整齊地排列著，肉眼其實分不出光柱們的顏色，散開得像是條碼般的形狀。（圖／攝影師Masai Kyo授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬賽kyo說，光柱略帶整齊地排列著，肉眼其實分不出光柱們的顏色，不若他在極圈時還能稍微分辦其顏色，但光柱的排列密度漸漸地散開加大，散開得像是條碼般的形狀，「好，我開始懷疑我是外星人了....」。

「是的，我竟然遇到光柱與銀河同時出現了」馬賽kyo表示，即便曾經在北極見過了幾次，但我的老天鵝啊，這晚竟在亞熱帶的台灣見到你們，就是這幕，光柱（Light Pillars）與銀河同時出現在眼前的奇觀。

▲合歡山武嶺出現光柱與銀河同時在眼前的奇觀。（圖／攝影師Masai Kyo授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬賽kyo表示，就算是銀河加極光已像老朋友般的熟悉，但這銀河加上光柱卻是他從來不敢去期待的畫面，這晚老天爺突然給了這麼豐厚的自然大禮，嚇得他其實是整晚手抖地按著每一張快門。

絕美畫面在網路曝光後，有上千網友朝聖加分享，網友紛紛讚嘆「台灣真是上天眷顧的寶島」、「謝謝馬賽… 讓我們在家裡彷彿與你們一同感受到宇宙星象的神奇」、「真是令人感動的自然美景」、「美極了！我開了眼界！」、「根本法國國旗！！！」、「大師人品大爆發～」、「是電影場景了！！！！！！」、「竟然把極光喚來台灣了」。踴躍的留言也讓馬賽親回「世界奇景，台灣一次都給你~」、「開始期待極光出現台灣了」。

▲合歡山武嶺出現「類極光光柱+銀河」奇景。（圖／攝影師Masai Kyo授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事實上，天空中的光柱（light pillars）有許多名稱，包含類極光光柱、冰晶光柱、寒夜光柱等，是一種與冰晶反射有關的大氣光學現象。根據資料，這類的光柱現象通常是發生在極地地區，當光柱現身時，宛如親臨科幻電影中的場景般夢幻。

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