合歡山特有種開花植物達143種　罕見紫豔阿里山龍膽、純白高山薔薇

▲台灣特有種「阿里山龍膽」，盛開中的藍紫色艷麗花朵。（圖／農委會特生中心提供、黃俊源攝)）



記者許展溢／台北報導

夏至過後，不斷創下歷史新高溫度，讓台灣成了紅通通的烤番薯，農委會特生中心表示，7月更是小暑與大暑節氣到來，全國民眾都在尋求「消暑」行程，紛紛飛往涼爽的國度避暑，可是，今年因受疫情影響，無法出國，不過，大暑小暑可到高山賞花最消暑。

特生中心指出，每年立夏開始，台灣高海拔山區的開花植物盛裝登場，開啟了合歡山花季的序幕，漸漸回暖氣溫，一一喚醒蟄伏中的開花植物。合歡山位於台灣中部，是交通最為便利、最平易近人的台灣百岳。上山避暑的旅人們沿著中橫支線從霧社開始一路山景相伴、穿過中海拔霧林帶來到海拔超過3000公尺的合歡群峰。

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▲▼台灣百合是台灣特有多年生草本植物（上）。高山薔薇是向陽路旁常見灌叢植物（下）。（圖／特生中心提供、黃俊源攝)）



特生中心高海拔試驗站座就座落合歡山北峰登山口（小風口），駐站的同仁專責進行高海拔生態之調查研究。特生表示，有鑒於國人的休閒型態不斷改變，「合歡山」已經不僅僅是賞雪、登山的地方，有更多人關注這裡豐富的高海拔植物，特別是爭奇鬥艷，依節氣時序而陸續綻放的小花，花不勝數，既可消暑，又能賞花。

特生中心調查合歡山群峰海拔3000公尺以上的開花植物多達331種，其中特有種有143種，占了43.2%的高比例。高山薔薇、阿里山龍膽及台灣百合等目前正花期中，高山植物依著時序輪番上陣，有紫艷、鮮黃、純白或粉紫等各種花色，處處讓人驚艷。



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