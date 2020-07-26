酪梨要吃MIT！　農委會說「國內獨創」這樣吃最營養

▲酪梨。（圖／網路免費圖庫）

記者崔至雲／台北報導

酪梨產季已經來臨，農委會台南區農業改良場指出，酪梨富含維生素E、葉黃素、單元不飽和脂肪酸、以及充足的葉酸、食物纖維，維生素B2、B6，維生素C、鎂、鐵、鉀離子等，是營養的絕佳食物，同時又能養生保健、養顏美容。

改良場說明，酪梨原產於中美洲，早期替代肉，又稱為「窮人的奶油」、「窮人的營養補給品」，現在因為它的營養密度高，被金氏世界紀錄認定為最營養的水果，其中更有多種營養元素是現代人所缺乏的，於是人們逐漸發現它的價值，酪梨的身價水漲船高。

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▲酪梨果實。（圖／農委會提供）

改良場提到，酪梨富含維生素E、葉黃素、單元不飽和脂肪酸、以及充足的葉酸、食物纖維，維生素B2、B6，維生素C、鎂、鐵、鉀離子等，除了是營養的絕佳食物，在加工利用上可提煉的高級果油，除供作植物性食用油、奶油外，可作為化粧品及高級香皂原料。因為重視養生的風潮，台灣酪梨的栽培面積隨之增加，但酪梨易感染病害，栽培相對不易，面積增長有限，全台種植面積至今僅930公頃，仍是零星栽培，其中以台南市330公頃與嘉義縣210公頃栽培最多，台灣的產期為6月至隔年2月，8至9月是盛產期，所以要吃就要把握時機。

▲酪梨盆栽培。（圖／農委會提供）

但酪梨怎麼吃最營養？改良場說是「生吃」，最簡單的料理是國內獨創的吃法，直接切塊沾蒜蓉醬油、芥末，具有吃生魚片的口感；沾蜂蜜吃甜的也行；也可以加入生菜沙拉、三明治、壽司捲；或搭配其他食材做成開胃菜；另做成沾醬、抹醬，加牛奶、優酪乳、蜂蜜打成飲料最為常見，是炎炎夏日消暑的良品。

至於如何選購酪梨？改良場說，除了挑選品牌外，選擇果形完整、成熟度足夠的果實即可，但請注意酪梨果實成熟度無法單由外皮顏色辨別，除了少數品種完熟後果皮會從黃綠色轉成紫色、紫紅色或黑色，多數品種果皮不轉色仍呈綠色。因此在選購時，手指輕壓具彈性就是適當的成熟度。若還是硬的，購買回去後請放置數天，變熟、變軟再食用，若超過1週才變熟、變軟，那表示採收成熟度不夠，其口感會較差。





▲酪梨熟度由右到左。（圖／農委會提供）

另外，酪梨還沒變軟前不能放冰箱，以免無法後熟。切開吃不完時則可去籽以保鮮膜密封冷藏，避免接觸空氣氧化變黑，若要長期貯存，則可以將果肉切塊冷凍。最後當酪梨吃完後，剩下一顆大種子，千萬可別丟，可將種子外殼剝去，浸在水盤或透明容器中，待長出芽及根後，還可作為優美的室內觀賞盆栽。

