乳牛有無發燒感冒AI監測就知道！「疾病判識系統」估貢獻產值15億

▲農業科技館展出快速精準監測乳牛體溫變化，做為健康管理的「乳牛熱影像AI疾病判識系統」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

「2020亞洲生技大展」今（23日）起一連4天在南港展覽館2館展出，農委會設置的「農業科技館」，聚焦「跨域整合新實力，生態永續躍國際」，分成「創新科技農業」、「安全安心農業」、「循環永續農業」及「產業化專區」4大主題專區。農委會主委陳吉仲表示，其中利用AI監測乳牛有無發燒感冒，就可貢獻產值超過15億。

農委會指出，呼應2020亞洲生技大會主題「危難中找尋生機」，這次共展出30項涵蓋農林漁牧防檢疫各領域新技術及產學研跨域合作成果。這次最大亮點包含滿足消費市場高級食材需求的「比目魚-牙鮃繁養殖技術」、促進糖尿病傷口癒合搶攻醫材市場的「慢性傷口專用高效蠶絲敷料」、提升萬代蘭切花到貨品質的「萬代蘭切花保鮮液的開發與應用」技術。

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▲農業科技館開展。（圖／農委會提供）



還有判斷木材特性重要資訊的「X-ray法判讀評估密度及樹齡之非破壞技術」、快速精準監測乳牛體溫變化做為健康管理之「乳牛熱影像AI疾病判識系統」、有效利用水產資源的「吳郭魚副產物水解粥及油炸魚皮」產品、提高國內再生能源比例及達到節能減碳效益之「應用竹加工剩餘資材產製燃料棒技術」，以及獲得臺美專利商機無限的副產物利用技術「具肝臟保健功效新素材：機能性雞肝水解物」等。

農委會主委陳吉仲說，30項中有20項都已經技轉，此次展出都是和消費者、農民生產友善環境習習相關，以國家科技預算1200億，農委會只拿40幾億，但不管拿出去的研究成果或是具體應用，農業都是表現最好，如利用AI監測乳牛有無發燒感冒，已經將此研究成果展現，且是具體應用，預計貢獻超過15億產值。另外，看到每年有1億個杏鮑菇太空包，原本用木材改為闌尾草，除讓產量增加，還讓剩下的太空包不會變成廢棄物，轉而飼料再利用。

▲▼陳吉仲說，利用AI監測乳牛有無發燒感冒，預計貢獻超過15億產值。（圖／記者許展溢攝）



農委會說明，協助將農業研發成果成功的商品化、事業化、產業化及國際化。以農業業界科專為例，政府平均每補助1元，帶動業者直接投資1.49元，創造6.12元產值，促成衍生投資逾18億元，而本次展出之「甜玉米大田管理之智慧農業客製化資訊整合系統」，為農業業界科專創新研發聯盟計畫成果，透過主導廠商與聯盟成員合作，相關產品及服務已拓展至海內外，如德國、日本、越南及中東等地，建立2項新事業，與農民契作面積550公頃及採購農產品670公噸，達到穩定農民收益等效益。展現農委會自上游研發到下游產業化具體輔導成果，並將農業科技帶入日常生活落實人民有感。

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