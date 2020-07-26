初次露營者的六大基本配備　手電筒NG、小型瓦斯爐必備

對露營新手 來說，該籌備哪些露營設備？荒野又該怎麼保持舒適？若無專業建議，其實容易闖進誤區。創辦於1938年的Recreational Equipment, Inc.，是間專營戶外休閒裝備與服裝逾80年的行家，對於初次露營者，它們認為最好的方向，正是掌握「簡單」這個主軸。

圖片來源／Recreational Equipment, Inc.

1. 第一趟紮營，難度別太高，鄰近都會區、鬧區或是離家近一些的地點較為合適。確保遇到困難和麻煩時，馳援立即。

2. 在不諳裝備屬性的前提下，大型設備可採租用方式，避開非必要的購買。

3. 行前確認天氣並記得保持舒適，惡劣天候、飢餓失眠、悶熱或寒冷，都會澆熄日後露營的熱忱。

4. 當一位道德露營者。記得不留痕跡（Leave No Trace），收拾好露營垃圾並恢復環境。

不管投身大自然露營，或夜宿在有水電供應的人為運作場地，一趟露營要打包的東西涵蓋基礎的食衣住行，除了租用設備減少投資門檻，若想形塑自己的野營風格，本文基本裝備（下篇）將介紹照明 、爐子、食器三大必備用品的挑選原則，協助 露營新手 們精準投資。

1.照明：手電筒NG，非手持燈盞才實用

營地到了夜間很仰賴照明，手電筒雖是一項輕便機動的選項，但雙手必須騰出空間做野炊、取物、整理等工作，因此準備像燈籠、亮度足夠的戶外照明設備很重要，當然在符合營地規範以及防火安全下，篝火晚會也很適合。

專事太陽能照明的品牌Maiori，儼如火炬的La Lampe Parade Teak系列，充分流露營地風情。圖片來源／Maiori

優雅的La Lampe Petite能調整角度當作閱讀燈的，有著優異機能。圖片來源／Maiori

英國設計工作室Cohda為品牌Crypsis所設計的手持無線LED產品，最大特色在於小體積的超強光，可以彈性適應任何地形。圖片來源／Cohda

2.爐子：野炊熱食，犒賞飢腸轆轆的野營人

舟車勞頓加上紮營、整備等體力活，一切就緒後自然飢腸轆轆，除了速食品與乾糧，美味火烤熱食搭配啤酒，更是營地的重頭戲。露營炊煮並不難，經典的小型瓦斯爐可以解決多數問題。但務必攜帶燃料罐和打火機，行前也謹記再次確認設備是否可完好運作。

Jetboil這款Genesis Basecamp System二口式火爐採相連的折疊式設計，包含平底與深型兩種不沾鍋，加上易於清潔的滴水盤，機能雖小五臟俱全。圖片來源／Jetboil





圖片來源／Jetboil

Kovea 這一款Mini Stove正如其名，功能堅實也設計得可愛小巧，嫩綠與咖啡的配色，十分有大地氣息。圖片來源／Kovea

BioLite這款爐子FirePit，不僅能炊煮食物，同時還具備營火的功能，十分適宜秋冬時節露營使用。圖片來源／BioLite

圖片來源／BioLite

3.食器：輕便的多合一功能是王道

露營不代表真的像野人要以手為筷，保持環境清潔也很重要，因此準備輕薄好用的炊具、耐摔耐刮的餐具，以及清潔用的大型塑膠桶、擦拭毛巾與可生物降解的清潔劑，野炊後能立刻清潔。下回露營，所有器物都能放在同個塑膠桶，十分方便。

GSI Outdoors這款炊具包，囊括最基本的料理工具，輕便不囉嗦，直搗野炊的精神。圖片來源／GSI Outdoors

UCO這一款6-Piece Mess Kit的食器組合，不僅輕便好攜帶，同時也具備良好的保溫功能。圖片來源／UCO

Sea to Summit的食器組合，貼心設計在於可以全部打包在一個袋子裡，下次露營可快速就緒。圖片來源／Sea to Summit

Sea to Summit這款可折疊的2人用水壺與馬克杯組X-Set™11，底部為輕質鋁合金、搭配可耐高溫的矽膠壺身與玻璃纖維手把，充分體現輕薄的露營需要。圖片來源／Sea to Summit

野營時如果想用一樣容器打天下，最需要的就是一個能盛裝各種飲料、湯品、麵條等食物的馬克杯。以食品級不鏽鋼打造且具保溫功能的馬克杯相當實用。圖片來源／REI Co-op、GSI Outdoors、MiiR、REI Co-op

O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

O’GLAMPING不但環境優美，獨門、獨院、獨戶的露營營位設計，更是最特別的露營體驗，讓您親鬆貼近大自然，又能享有私密與安全。同時擁有臺灣海峽與巴士海峽的美麗海景、壯闊奇美的珊瑚礁岩、原生種植物，更是天文愛好者最喜愛的觀星地點。

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