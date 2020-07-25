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青春活力沙灘排球趣味競賽　學甲警加強預防犯罪宣導確保暑期安全

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▲台南市警學甲分局，規劃青春活力沙灘排球趣味競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局，規劃青春活力沙灘排球趣味競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應台南市政府振興政策，結合在地社團及民間團體，辦理暑期期間青少年相關歡樂正常休閒活動，台南市警學甲分局，25日規劃青春活力沙灘排球趣味競賽。

▲台南市警學甲分局，規劃青春活力沙灘排球趣味競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動結合地區國際獅子會300-D1區、雲嘉南風景區管理處、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心以及周邊社區學校與里民等，在大台南地區著名的的馬沙溝海水域場舉辦一場別出心裁的青春無敵沙灘排球賽，以4對4方式共計有18隊組隊參賽共襄盛舉，活動特別生動熱鬧有趣。

▲台南市警學甲分局，規劃青春活力沙灘排球趣味競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動中首先由中洲國小創鼓隊震撼人心的鼓聲中，挑動出現場參與者的歡樂與熱情，揭開了該活動序幕，現場除了邀請《角頭2》、《誰是被害者》男星「張再興」，並有youtube頻道的網紅「含羞草」、「超艾夾」、「戰神駿」及前職棒選手「方昶詠」等卡司名人與青少年同場競技，賽程中除有社團獅子會組團外，還有青少年扮成警察大頭公仔、瘋狂的恐龍與藝人及比基尼辣妹所組成的隊伍競賽，活動會場歡笑不斷宛如嘉年華會，賽事戰況激烈。

▲台南市警學甲分局，規劃青春活力沙灘排球趣味競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長甘炎民表示，本次青春沙灘瘋狂活動由在地機關、社團與融合社區居民與企業之大力支持下，才能圓滿促成，藉由活動來宣導青少年從事正當休閒活動，享受培養良好運動習慣，宣導青少年「反毒」、「打詐」、「掃黑幫」、「反霸凌」及「不援交」，另一方面透過獅子會300-D1區兒童癌症防治宣導委員會的宣導，推動預防醫學概念，建構提早因應之正確觀念，與警察重視犯罪被害預防之啟動，相互輝映。

而此次學甲警分局邀請多位網紅卡司裏，其中電影《角頭2》的演員張再興曾在2018年入圍第55屆金馬獎最佳新演員獎，更是擔任警察機關的「反毒大使」，以及與網紅「含羞草」等人共襄盛舉，一起與學甲警跟青少年歡樂互動，分享人生經驗，正向看待人生，讓「青春不僅要瘋狂，更要安全」，讓在場的青少年盡情揮灑熱血，從身體到心靈觸動，從動態到靜態轉變，更體認時間轉眼已傍晚時刻，使得活動氣氛在陶冶人心日落美景之陪襯下，讓在場每位心中起了漣漪，久久無法忘記，相信本次的青春專案活動及現場的景色已深深烙印在每位的心中，也期待咱們下次的相逢。

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