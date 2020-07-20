暑期安全打工　快到台南就業中心4場徵才活動

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心分別於7月22日、24日、28日辦理4場次徵才活動，計有14家廠商，420個工作機會，短期計時職缺逾5成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情解封又伴隨著畢業季來臨及學生放暑假，正是青少年打工旺季，為加速畢業新鮮人及打工族快速找到工作，勞動部雲嘉南分署台南就業中心分別於7月22日、24日、28日辦理4場次徵才活動，計有14家廠商，420個工作機會，短期計時職缺逾5成。

美商德盟全球凱展（股）公司台灣分公司、黑橋牌企業股份有限公司、台南大員皇冠假日酒店、老四川巴蜀麻辣燙、遇見喬伊咖啡店等公司均釋出打工機會，歡迎打工的青年朋友快把握就業的機會。

7月22日上午及下午各一場次，上午9時至11時30分，康那香企業、豪士纖維等2家公司在將軍就業服務台（台南市將軍區忠嘉里忠興6號）辦理徵才，提供機械操作、產品包裝及撚紗機台操作等21個工作機會。下午2時至4時，美商德盟全球凱展（股）公司台灣分公司在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵求好市多台南店的展示專員及暑期計時人員合計25名。

7月24日上午10時至12時於安南區溪墘里活動中心（台南市安南區海佃路一段372巷25號）辦理徵才活動，當天邀請瑪帕精密刀具、台科電科技、台南大員皇冠假日酒店、意精研（茶的魔手）、旭暉應用材料、小北百貨、黑橋牌企業、遇見喬伊咖啡店、欣昱晟工業、老四川巴蜀麻辣燙等，共計10家廠商。釋出助理工程師、儲備幹部、CNC車床技術員、刀具設計工程師、磨床機台操作員、作業員、電子技術員、工程部機電技術員、暑期／常態計時人員、短期計時人員、物流司機、倉儲管理作業員、物流倉管人員、品保技術員、輪班技術員、行政文書人員、外場人員、餐飲部外場服務員、餐飲部內場廚師、房務部房務員、公共區域清潔員、洗衣房乾洗員等等，合計284個職缺。7月28日下午2時至4時，黑橋牌企業股份有限公司在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵求短期計時人員共計90名。

台南就業中心胡瑞娟主任提醒暑假是青少年打工好機會，但青少年朋友社會歷練較為不足，不肖業者以誇大不實徵才廣告，引誘求職者前往應徵，進而詐騙財物或淪為從事不法之工具，特別再次提醒青少年及次初求職的朋友們，要做好求職前「三大準備」及應徵時堅守「七不原則」。求職前「三大準備」包括：面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視欲應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，檢視自己要應徵什麼行業、職務。面試時要把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。希望青年朋友提高謷覺並擁有良好的打工經驗。



活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。

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