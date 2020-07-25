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是你？全聯開出1張千萬發票　花394元買生鮮就變富翁

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▲▼全聯門市。（圖／資料照）

▲財政部公布最新一期5、6月統一發票中獎號碼，全聯開出1張千萬特別獎、一張2百萬特獎。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

財政部今（25）日公布最新一期5、6月統一發票中獎號碼，全聯福利中心也公布，本期共開出1張千萬特別獎、一張2百萬特獎，其中1千萬中獎發票得主在新店建國門市消費，花費394元買了冷藏鮭魚等生鮮食品就成了富翁。

最新一期統一發票，全聯共開出1張千萬特別獎、一張2百萬特獎。千萬特別獎開出的幸運門市為新店建國，消費者花費394元購買冷藏鮭魚輪切、萃選白蛋、生鮮干貝、寧波年糕、南投蕉、雞蛋布丁等民生用品 ，即中了1千萬特別獎。

另開出2百萬特獎的門市則為天母中山北，消費者僅花費151元購買萬用烘焙紙與蒸籠氣炸鍋用紙，就被幸運神眷顧。

全聯表示，5、6月份共開出超過31萬個獎項，提醒5、6月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。

▲▼7-ELEVEN公布開出3張統一發票千萬得獎者。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN公布開出3張統一發票千萬得獎者。（圖／業者提供）

除此之外，7-ELEVEN統一超商也宣布共開出3位獲得千萬大獎、4位200萬得獎者，雲端發票專屬獎有２位百萬得主。其中千萬大獎得主裡，最低消費是一人在屏東市頭前溪門市花費10元購買一份報紙；而一人在嘉義市東區的嘉義大門市購買70元的CITY CAFE；一人在桃園市楊梅區的新楊欣門市購買60元的熱狗大亨堡及飲料。

7-ELEVEN特獎200萬元部分共有4位得獎者，一人在台北市士林區的福氣門市購買零食、啤酒共354元；一人在台北市中山區的林森北門市購買茶葉蛋、地瓜及日用品共305元；一人在新北市永和區和和門市購買100元的日用品；一人則在高雄市左營區德昌門市購買日用品共花費180元。而2位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市土城區太陽城門市購買零食共花費39元；一人在新北市板橋區板安門市購買84元的即食食品與飲料。

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