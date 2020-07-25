快買威力彩！手機號碼「這2尾數」偏財運大爆發　財神爺要給大紅包

▲手機號碼「尾數」可看出運勢！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

迎接下半年的到來，你的運勢到底好不好呢？命理專家艾菲爾在粉絲專頁PO文指出，下半年度的運勢可以從手機號碼的「尾數」看出端倪；艾菲爾也特別提醒，若有2支手機號碼的人，則要以比較常用的那支號碼為準。艾菲爾更點出，手機號碼尾數是7或8的人，受到財神爺關注，你的偏財運將會大爆發，不妨買張彩券，可能會中大獎！

手機號碼尾數1、2

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1、2五行屬木，下半年你有愛情好運等著你，目前單身的你一直心心念念想找一個伴，眼看身邊好友一個個成家，有了好歸宿，你心中滿是寂寞。在下半年陽曆8月份，你有機會遇到自己心儀的對象，對方雖然不是什麼白富美、高富帥，但是很得你的緣，你第一眼就被他吸引，更深入了解後，你就會認定他是你這一生想牽手走下去的另一半。可以多參加朋友的聚會、喜宴場合，這種充滿美好幸福的地方，能幫助你早日覓得良緣。

手機號碼尾數3、4

3、4五行屬火，下半年你有財​​源滾滾的好運，可能你之前沒有存錢的習慣，所以有時候臨時需要拿出一筆錢時，你就會周轉有困難。下半年你想通了『人要理財，財才會理你』的道理，所以你將會慢慢養成存錢記帳的好習慣。雖然無法一下子看到很多錢，但是習慣一養成，兩三個月後看看自己的存款，你做夢都會笑。另外在工作財富上，你會有一筆不小的進帳，可能是業務獎金，也可能是分紅，記得將錢做更好的規劃，利用錢滾錢，小錢也能變大財富

手機號碼尾數5、6

5、6五行屬土，下半年你能獲得身體健康的大好運，經過上半年疫情蔓延，你已經好長一段時間只能待在家裡，哪裡也不能去，實在是讓你悶得發慌，也許是因為恐慌，也許是因為長時間沒有到戶外運動，呼吸新鮮空氣，讓你覺得身體狀況不是那麼好。下半年開始你下定決心，定下目標開始實行運動計畫，可能是想讓自己的體態好一點，可能是想讓自己瘦一點，這些都不是夢，只要你為了自己的健康著想，你就會積極去運動。

▲偏財運好的人，27日（周一）記得買張威力彩！（圖／記者柯沛辰攝）

手機號碼尾數7、8

7、8五行屬金，下半年你的偏財運勢大增，過去你的性格較屬於守財，你害怕不能回本，因此不喜歡把錢拿出來花用丶買彩票，更不想在金錢上冒險，所以你的偏財運財一直都沒有起色，總覺得中獎根本與自己無緣。下半年偏財運提高，從來不買彩票的你，心血來潮買來玩玩，都能出個小獎，也很有可能在上班通勤的路上撿到錢，投資基金也能小小回本。最近財神爺正在關注你，好好把握一下這波得來不易的好運氣。

手機號碼尾數9、0

9、0五行屬水，下半年你的事業即將起飛，經過了過去的辛苦耕耘，此時就是你收割成果的時刻。由於你的努力與付出，能被領導看見，獲得公司的上賞識，近期也有升遷的機會，另外，工作上也有貴人提拔，給你的事業帶來很大的助力，尤其是想要創業的人，遇到強而有力的合夥人，創業後馬上能夠站穩腳跟。做業務的小伙伴，你會得到滿滿的客源，積極成交每一個項目，業績都能再創下新高峰。