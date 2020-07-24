「3生肖」7月底前超旺！運勢、財運大開...把握「31億威力彩」搏翻身

▲「3生肖」7月份財星高掛。（圖／pakutaso）



實習記者劉雪兒／綜合報導

專寫生肖命理擁有近8000萬觀看人次的《搜狐號十分好奇》指出，在七月底前有「3生肖」要出運了，無論是在事業、財運或是愛情，都將一掃上半個月不順遂的陰霾，在窮也能「富」，且事業不斷晉升、財星高掛。這3生肖分別是「雞、猴、虎」，不妨買張威力彩試試手氣，搞不好中了連續槓龜47期、彩金飆至31億的威力彩頭獎，那人生可就翻轉了！

生肖雞

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屬雞的朋友在處事方面向來比較有擔當，進入7月下旬運勢如日中天，後事業騰飛，如果能抓緊機會，日子將一帆風順。值得注意的是，保壽官在未來5天內將遇到兩個煞星「飛廉」和「貫索」作祟，影響了健康運勢，多留意喉嚨上火的問題，而對部分人而言，這段時間做起事情會不太順利，飲食方面也需要特別節制，避免身材走樣。

▲3生肖上半個月的不順遂都將煙消雲散。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

生肖猴

屬猴的朋友前陣子事業因「暴敗」凶星影響，所以部分人遇到時運不佳，導致辛苦多年依舊賺不到錢的狀態，幸運的是，只要7月下旬一到，諸事逢凶化吉，福德宮得吉星「解德」和「金匱」降臨，只要抓住這個大運，不僅有機會大賺一筆，且容易在事業上獲得成功。值得一提的是，這生肖在接下來2天內，命宮不巧遭遇「貫索」煞星作亂，將影響健康運勢，必須多重視舊疾復發，同時對少部分人而言，消化系統不太好，一定要注意飲食，建議有時間多外出走動，對身體有幫助。

生肖虎

屬虎的朋友思維活躍，非常執著於認定的事情，進入七月下旬，雖然前腳頂著「狗屎運」，但後腳有貴人施予援手，如果抓住此番機緣，不止鈔票漲，天天都能有好日子，且有可能是旺運帶動姻緣，屬虎但單身的朋友，假如想儘快獲得真愛，應該對於彼此關係要循序漸進。