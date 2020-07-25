頭獎31億創新高別再錯過！這3星座本周擁「五星級運勢」　巨蟹股票翻倍賺

▲威力彩獎金越衝越高，讓民眾忍不住想試試手氣。（圖／記者柯沛辰攝）



記者崔子柔／綜合報導

威力彩頭獎連摃47期，下期頭獎獎金上看31億，若一注獨得將是史上最高金額。命理專家艾菲爾就在節目《命運好好玩》上公開，7月25～31日間十二星座的運勢。

二星運勢★★



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射手座：怕是會遇到財務問題，在用錢的部分都要特別注意。

天蠍座：可能和鄰居發生摩擦。

獅子座：健康可能會出狀況，炎熱的氣候會影響整體狀態。

三星運勢★★★

雙魚座：放鬆心情，好好去度個假可以讓運勢回升。

牡羊座：積極面對生活計畫，各方面的發展都能順利。

處女座：家庭關係和睦，與伴侶、孩子的相處都不錯。

▲艾菲爾公開本周運勢。（圖／翻攝自youtube／命運好好玩）



四星運勢★★★★

水瓶座：生活安穩，倍感幸福。

摩羯座：感情不斷增溫，尤其剛戀愛的朋友，和對方能進一步互動。

天秤座：職場上的貴人出現，想成為網紅、youtuber會受到粉絲支持。

五星運勢★★★★★

巨蟹座：股票即將賺一波，看好時機下手。

雙子座：將碰上新歡，命中注定的王子、公主即將出現。

金牛座：可說是鴻圖大展的機運來臨，當網紅能一飛衝天。

另外，艾菲爾也提供運勢加碼，感情運最佳的是雙子座，事業運最好的是金牛座，財運最旺、適合買彩券的是巨蟹座。