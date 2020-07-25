火星任務被指「爭太空主導權」　陸：中國航天事業完全用於和平目的

▲「天問一號」探測器成功發射升空。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸火星探測任務「天問一號」探測器日前成功發射升空，有外媒指大陸擠身火星探測行列是為了加大對太空主導權的爭奪。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，一些媒體的解讀並不正確，中國的航天事業是人類和平探索和利用外空努力的重要組成部分，完全用於和平目的。

汪文斌24日在例行記者會上提到，中國火星探測是一個開放性的科學探索平台。此次火星探測任務既是中國航天工作者自力更生、自主創新的結果，也是國際航天合作的成果，「為了確保此次探測任務順利實施，中方同歐洲空間局、法國、奧地利、阿根廷等組織和國家開展了多項合作。」

▼「天問一號」團隊排出「TW-1」字樣。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）



汪文斌指出，一些媒體認為中方有關航天活動是為了搶奪太空主導權，這種解讀並不正確，「科學技術的進步本來就應該服務於全人類的和平與共同進步，中國的航天事業是人類和平探索和利用外空努力的重要組成部分，完全用於和平目的。」

汪文斌表示，中方探測和研究火星的出發點是為了提高人類對宇宙的科學認知，擴展和延伸人類活動空間，推動人類文明可持續發展，「太平洋足夠大，完全容得下世界各國；宇宙更是廣袤無邊，完全容得下各國共同探索與合作。事實上，1996年以來，幾乎每個發射窗口都有火星探測器發射，今年更是迎來多國齊聚火星發射窗口、開啟深空探測的新高潮。」

汪文斌強調，中方願同世界各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，開展航天領域國際合作，為人類探索宇宙奧秘、和平利用太空、推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。