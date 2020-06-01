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陸7、8月執行火星任務　探測器估明年2月進入火星引力場

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▲▼中國大陸火星探測任務,模擬基地,想像圖。（圖／新華網）

▲大陸火星探測任務的模擬圖。（圖／新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸計劃在今年執行首次火星探測任務「天問一號」，並於7－8月發射長征五號火箭，預計明年2月將抵達火星的引力場內，然後再經過火星的捕獲到達火星。

根據《央視》報導，中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民表示，由於火星距離地球較遠，因此探測火星需要選擇它與地球距離較近的時機，而這樣的機會每隔26個月才有一次，因此根據計劃，將在今年實施首次火星探測任務。

包為民指出，火星與地球最近的時候，距離大概有5500萬公里，探測器在經過長途飛行後，如何成功被火星的引力場捕獲是任務中的關鍵點之一，「如果捕獲失敗，探測器將會與火星擦肩而過。」

▼大陸火星探測任務飛控團隊。（圖／翻攝央視）

▲▼中國火星探測任務飛控團隊。（圖／翻攝央視）

包為民提到，火星探測器由環繞器和著陸巡視器兩部分組成，著陸巡視器將在火星表面軟著陸，並釋放火星車，在火星表面進行巡視探測

包為民提到還說，他們將在今年7－8月用長征五號火箭，也就是新一代運載火箭中最大的型號進行發射，火星探測器發射升空後，明年2月將到達火星的引力場以內，然後再經過火星的捕獲到達火星，「火星車將停留90個火星日，執行巡視探測、火星地貌特徵研究等多項任務。」

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