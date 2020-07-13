　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

趕上與火星最短距離　中、美、阿3國同在7月發射「探測器」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲火星。（圖／取自NASA官網）

▲抓住地火發射窗口時機，是前往火星最節省燃料的一種方式。（圖／取自NASA官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

中國、美國與阿拉伯聯合大公國3個國家，將從本周開始，陸續發射「無人飛船」前往火星，希望這趟旅程可以尋找古代微生物的蹤跡，也為之後太空員登陸火星進行事前調查。為了趕上最佳的「地火發射窗口」以節省燃料，3國發射任務都希望趕在7月17日至8月5日間發射。

根據《美聯社》報導，在明（2021）年2月到達火星之前，每架太空船都要飛行4.83億公里，至少要花6到7個月的時間，才能飛出地球軌道，並與火星在太陽系的軌道保持同步。

3個國家發射時間如此相近並不是巧合，因為每隔26個月才會出現一次「火星和地球在太陽同一側」，也就是「火星衝」，這時候就形成最佳的地火發射窗口（launch window to Mars），是前往火星最節省燃料的一種方式。所以3個國家發射任務都希望趕在7月17日至8月5日間。

美國派出了一部跟6輪路虎差不多大小的探測車「恆心」（Perseverance）號，前往火星採集岩石樣本，大約10年後就會帶回地球進行研究，預計在7月30日發射升空。

NASA的研究員吉姆（Jim Bridenstine）表示，「現在探測車的名字非常重要」，特別是因為疫情，參與工作人數必須減少的情況下，整個團隊需要極大的恆心與毅力去克服困難。

阿拉伯聯合大公國的太空船叫做阿瑪爾（Amal），意思是阿拉伯人的希望之星。這是阿拉伯世界首次執行星際任務，阿瑪爾抵達火星時，阿拉伯聯合大公國正好在慶祝建國50年。

阿聯太空計畫的經理表示，「這次的任務別具意義，它告訴年輕人，如果阿聯能在50年內登上火星，那麼你們可以辦到更多不可能的事。」

中國的火星探測計畫叫做「天問一號」，預計在7月23日於海南文昌航天發射場發射，是中國首個火星探勘任務，從成立項目到執行只有6年時間，非常驚人。

 ▼天問一號測試影片 

ET快訊
梁文音傳遭老公背叛斬4年婚　網爆內幕「梁姓藝人自己搞小王」
客人給1星「肥肉太多、難停車」　台中阿財米糕「100種神回」
等捷運時抬頭看！　台灣最大「汪星人新聞台」上線啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兩棲攻擊艦「好人里查號」因加壓爆炸起火　釀21人受傷

吃完生魚片喉嚨痛　東京妹就醫…夾出「3.8公分活生生寄生蟲」還在蠕動！

趕上與火星最短距離　中、美、阿3國同在7月發射「探測器」

洗蝦被刺傷！他染上「食肉菌」手指遭狂蝕截肢…醫一看驚：晚1天就沒命

單親媽遭陌生男狂捅數刀...6歲兒目睹「血染床單」崩潰求救：媽媽死了！

中彈慘死未婚夫懷中！嫩妹脫口「N單字」嬉鬧爆口角　高喊一句…遭偷襲射殺

連任成功！波蘭現任總統杜支持率51.2％　選委會證實領先近50萬票

泰國內閣批准「民事伴侶法案」　同性伴侶將享有收養、繼承權

殘忍平頭男「拎3貓扔洗衣機」！　她驚見屍體嚇傻：都濕透了

美國10大夢幻公司！「Tik Tok擠下Google」畢業生搶破頭應徵

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

兩棲攻擊艦「好人里查號」因加壓爆炸起火　釀21人受傷

吃完生魚片喉嚨痛　東京妹就醫…夾出「3.8公分活生生寄生蟲」還在蠕動！

趕上與火星最短距離　中、美、阿3國同在7月發射「探測器」

洗蝦被刺傷！他染上「食肉菌」手指遭狂蝕截肢…醫一看驚：晚1天就沒命

單親媽遭陌生男狂捅數刀...6歲兒目睹「血染床單」崩潰求救：媽媽死了！

中彈慘死未婚夫懷中！嫩妹脫口「N單字」嬉鬧爆口角　高喊一句…遭偷襲射殺

連任成功！波蘭現任總統杜支持率51.2％　選委會證實領先近50萬票

泰國內閣批准「民事伴侶法案」　同性伴侶將享有收養、繼承權

殘忍平頭男「拎3貓扔洗衣機」！　她驚見屍體嚇傻：都濕透了

美國10大夢幻公司！「Tik Tok擠下Google」畢業生搶破頭應徵

KID亂棒痛毆熊熊！　節目偏心采子被抓包認：我捨不得打妳

瘦子也會得脂肪肝！醫曝害「肝臟泡油裡」超地獄成分…4部曲恐慢慢癌化

「預購三倍券」7月底過期未領　郵局補領時間出爐

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

《屍速列車2》台灣搶先全球上映！姜棟元射爆活屍洩：我其實不是英雄

棄單數激增！暖男外送員反道謝「提供溫飽」　善舉引1.6萬人讚爆

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

中職／桃猿爭冠一線希望霸能先發　富邦刻意推出羅力

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

變頻室外機「這樣搭配使用」最省錢！內行人曝：比室外溫度低2至3度

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍嚇壞路人

中華民國國旗消失　德國外交部遭瘋狂追問

新冠病毒只是惡作劇！　30歲男爽玩「新冠派對」死亡

全球最新治安排名　台犯罪率第2低

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」

人生第一次買樂透　女幸運中10億

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬潔牙骨」活活咬死

隔離區村民包圍防疫團隊　朝車內狂咳嗽

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

墜機！飛行員99％灼傷扛女走1.6km求救

伊朗認誤擊烏克蘭客機：雷達系統出現偏差

更多熱門

相關新聞

美國10大夢幻公司！Tik Tok擠下Google

美國10大夢幻公司！Tik Tok擠下Google

新冠肺炎疫情使美國的經濟停擺，許多公司在今年都無招募新進人員需求，畢業生面臨「畢業即失業」的窘況，因此在畢業季一過後，市場馬上湧現大量求職潮，根據求職網站《Glassdoor》統計「美國畢業生最嚮往的十大公司」，其中前三名分別為亞馬遜、微軟及高盛集團，蘋果緊追在後，第五名由Tik Tok半途殺出，成為榜上的黑馬。

馬斯克10年不領薪水　將成全球首富

馬斯克10年不領薪水　將成全球首富

傳白宮列「抗疫隊長」犯錯表

傳白宮列「抗疫隊長」犯錯表

《歡樂合唱團》同劇女演員欲加入搜救娜雅

《歡樂合唱團》同劇女演員欲加入搜救娜雅

白宮前高官：川普考慮賣掉波多黎各

白宮前高官：川普考慮賣掉波多黎各

關鍵字：

火星探測器北美要聞天問一號AmalPerseverance

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面