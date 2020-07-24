台灣南波灣？陸火星探測器團隊成員排「TW-1」字樣

▲陸火星探測「天問一號」團隊，近日在社群網站PO出TW-1字樣。（圖／央視新聞）

實習記者閔文昱／綜合報導

中國首架火星探測器「天問一號」昨日（23）日，由長征五號遙四運載火箭成功發射升空。不過有網友發現，在官方的微博網站上釋出了由55名團隊成員排成了「TW-1」字樣，由於「TW」是台灣的簡稱，過去在中國大陸很少使用，這次竟大方秀出該照片，並任由網友轉發，引發大眾關注。

▲ 天問一號英文名意外與「台灣」撞名。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

「天問一號」預估將歷時7個半月左右，於明年2月到達火星引力勢場以內，之後再經過火星的捕獲到達火星，屆時將執行大陸首次的火星探測任務，目標是環繞火星、著陸和巡視探測。

▲天問一號將執行大陸首次的火星探測任務。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

不過除此之外，「天問一號」的命名也引人注目，23日在「中國航天科技集團」的官方社群網站上，PO出了一張用人群排列出中文和英文的字樣，英文縮寫「TW-1」之中的「TW」意外與台灣撞名，而後面的「-1」更是讓網友笑稱，是指「台灣NO.1」、「呆灣南波灣」，紛紛在官方帳號底下留言，而微博官方並無刪除相關留言。

▲TW-1字樣也引發大陸網友熱議。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

根據官網內文表示，此次火星探測任務成功後，大陸將成為世界上第一個首次通過一次任務實現火星環繞和著陸巡視探測的國家，也將成為世界上第二個實現火星車安全著陸和巡視探測的國家。