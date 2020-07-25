懸日美景又來了！台北市峨眉街、忠孝東西路「8/7起連6晚都能看」

▲懸日奇景。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

懸日又來了！中央氣象局表示，8月7日至12日晚間，台北市峨眉街(西寧南路以西)與忠孝東西路(新生高架以西)等路段，民眾將可在無雲遮情形下觀看到懸日景象。

根據氣象局官網「台北市懸日預報」顯示，適合觀賞懸日的路段與時間包括峨眉街8月7日18:02到18:22、8月8日18:04到18:24、8月9日18:07到18:27；忠孝東西路8月10日17:59到18:19、8月11日18:02到18:22、8月12日18:04到18:24。

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▲北市忠孝西路8/10起又可看到懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象局表示，在預報期間，夕陽逐日約較前一日較晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前一日稍低。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘內，均適合觀賞懸日景象。

▲民眾欣賞懸日奇景時務必注意雙眼保護。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

▲台北市懸日預報。（圖／氣象局）