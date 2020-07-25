建管處涉弊官員落水身亡　柯文哲：家屬對輿論不滿

▲柯文哲出席環南市場開幕活動 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃林森店大火6死悲劇爆出台北市政府官員收賄疑雲，業務承辦員曾華崇日前交保後在23日被發現陳屍南湖大橋旁；北市府24日召開記者會，指問題在「未審先判」造成的壓力。對此，市長柯文哲25日表示，家屬的感受是最真實的，「對這種輿論，不要把一些跟他完全沒有關的事都怪到他頭上，家屬是對這事情不滿」。

柯文哲25日上午出席環南市場開幕活動，會後受訪時被問到市府將建管處涉弊官員自殺陳屍南湖大橋一事的肇因責任，歸咎於外界「未審先判」，柯文哲說，家屬的感受是最真實的，那天去慰問家屬，不管是死者的太太或是弟弟，對這種輿論都表達不滿，「不要把一些跟他完全沒有關的事都怪到他頭上，家屬是對這事情不滿」。

媒體追問，24日市府記者會的說法，似乎把責任都推給外界、市府沒責任？柯文哲說，市府當然有，做為長官還是有督導責任，「但是這樣，很多東西叫積弊已深，也不是1天可以去改掉」。

「也不想在這地方講太多，但是從這個大彎北段、內湖五期、力行路到社子島、關渡平原，台北市到處都有違建，當然這些也不是一天可以解決掉。」柯文哲說，還是相信台北市在進步的方向前進，而且到了第二任期整個進步更快。柯舉例，像今天這個市場改建，這是一期，後面還有二期繼續在趕工，當然是這樣，有一天全部做好，攤商移到1樓作業，環境整齊清潔還是持續在改善。

至於連坐法是否會調整？柯文哲說，其實清廉勤政是執政的基本要求，本來也不應該要拿出來特別當做宣傳，就好像市場整齊乾淨是基本要求，「只是很不幸台灣終究還不是一個現代化的國家，所以常常在國家進步過程中，有時候還是要用比較強硬的手段去處理我們要解決的問題」。