　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建管處涉弊官員落水身亡　柯文哲：家屬對輿論不滿

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲柯文哲出席環南市場開幕活動 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席環南市場開幕活動 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃林森店大火6死悲劇爆出台北市政府官員收賄疑雲，業務承辦員曾華崇日前交保後在23日被發現陳屍南湖大橋旁；北市府24日召開記者會，指問題在「未審先判」造成的壓力。對此，市長柯文哲25日表示，家屬的感受是最真實的，「對這種輿論，不要把一些跟他完全沒有關的事都怪到他頭上，家屬是對這事情不滿」。

柯文哲25日上午出席環南市場開幕活動，會後受訪時被問到市府將建管處涉弊官員自殺陳屍南湖大橋一事的肇因責任，歸咎於外界「未審先判」，柯文哲說，家屬的感受是最真實的，那天去慰問家屬，不管是死者的太太或是弟弟，對這種輿論都表達不滿，「不要把一些跟他完全沒有關的事都怪到他頭上，家屬是對這事情不滿」。

媒體追問，24日市府記者會的說法，似乎把責任都推給外界、市府沒責任？柯文哲說，市府當然有，做為長官還是有督導責任，「但是這樣，很多東西叫積弊已深，也不是1天可以去改掉」。

「也不想在這地方講太多，但是從這個大彎北段、內湖五期、力行路到社子島、關渡平原，台北市到處都有違建，當然這些也不是一天可以解決掉。」柯文哲說，還是相信台北市在進步的方向前進，而且到了第二任期整個進步更快。柯舉例，像今天這個市場改建，這是一期，後面還有二期繼續在趕工，當然是這樣，有一天全部做好，攤商移到1樓作業，環境整齊清潔還是持續在改善。

至於連坐法是否會調整？柯文哲說，其實清廉勤政是執政的基本要求，本來也不應該要拿出來特別當做宣傳，就好像市場整齊乾淨是基本要求，「只是很不幸台灣終究還不是一個現代化的國家，所以常常在國家進步過程中，有時候還是要用比較強硬的手段去處理我們要解決的問題」。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
羅志祥被掀情變3個月後笑了 　1張照片釣出春風
清純女星當小三「1個月52次」榨乾情夫！22歲絕美女兒曝光
快訊／找到人了！癌末女兒「穿藍色禮服」想見媽最後一面　母將到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被馬英九基金會批「跟消費券差太多」　政院談時間成本：三倍券更方便！

政壇假學位流竄！「學霸」陳玉珍喊普查　林為洲：工作比學位重要

黨員大會危機　柯文哲：從來沒有政黨第一次黨員大會這麼多人

建管處涉弊官員落水身亡　柯文哲：家屬對輿論不滿

陳時中曾讚「真指揮官」！學者齊聲挺陳其邁防疫貢獻

洪孟楷痛批三倍券「比消費券多花2.9億」　行政院回應了

三倍券每人發500→2000元！2次追加493億　紓困3.0預算書「一頁百億」

羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」：不知是否影響排名？

蘇辦：蘇嘉全論文貨真價實　非李眉蓁之流可相提並論

傳被推舉參選民進黨北市黨部主委　林飛帆：沒意願也沒資格

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

殘忍！男子輾狗2次再狠踹一腳 秀傷口喊冤「好心救牠還被咬」

被馬英九基金會批「跟消費券差太多」　政院談時間成本：三倍券更方便！

政壇假學位流竄！「學霸」陳玉珍喊普查　林為洲：工作比學位重要

黨員大會危機　柯文哲：從來沒有政黨第一次黨員大會這麼多人

建管處涉弊官員落水身亡　柯文哲：家屬對輿論不滿

陳時中曾讚「真指揮官」！學者齊聲挺陳其邁防疫貢獻

洪孟楷痛批三倍券「比消費券多花2.9億」　行政院回應了

三倍券每人發500→2000元！2次追加493億　紓困3.0預算書「一頁百億」

羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」：不知是否影響排名？

蘇辦：蘇嘉全論文貨真價實　非李眉蓁之流可相提並論

傳被推舉參選民進黨北市黨部主委　林飛帆：沒意願也沒資格

中埔模範父親表揚大會導入濃濃夜市趣　共築親子互動美好回憶

懸日美景又來了！台北市峨眉街、忠孝東西路「8/7起連6晚都能看」

求救！流理台變菜渣游泳池　8招水管阻塞必殺技

大聯盟公布最新檢測報告　上周6人染疫確診率0.05%

保值金飾也瘋旅行　汽車、行李箱變萬元足金串飾

新鮮人起薪甩22k　三大產業起薪冠軍是這間大學

被馬英九基金會批「跟消費券差太多」　政院談時間成本：三倍券更方便！

限量600部、352萬起！BMW「X7 Dark Shadow」暗影特仕帥到沒朋友

就是不爽戴臉上！倫敦男「口罩當丁字褲」上街秀腹肌　路人傻眼

租屋20年！「舊冷氣狂噴保麗龍屑」內行曝快換掉　1關鍵分辨：換窗型最省

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

中山大學這碩班「臉書追蹤10萬人↑」就可報考

洪孟楷：三倍券比消費券多花2.9億　政院回應了

三倍券每人500→2000！2次追加493億

假學位連環爆！國民黨反咬綠營7人「大問題」

陳時中曾讚「真指揮官」！學者齊聲挺陳其邁防疫貢獻

抄襲苦主雷政儒0表態！「銀行同事」曝近況

李眉蓁被爆論文抄襲　中山大學首次背書：與這2人高度相似

羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」

李眉蓁指導教授身分曝！論文放水有深意

論文案讓韓重新起飛？吳子嘉：這麼做一定選上

黨員大會危機　柯P：有困難、盡力做

羅文嘉一關鍵籲：民進黨遲早出事

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

涉貪官員曾華崇陳屍橋下　北市府回應

更多熱門

相關新聞

黨員大會危機　柯P：有困難、盡力做

黨員大會危機　柯P：有困難、盡力做

台灣民眾黨8月2日將舉行首次黨員大會，但卻陷入「黨員基數大、出席人數恐不足」的問題，近期強力拉攏黨員出席，黨主席柯文哲也拍片宣傳，全力拉攏黨員出席。柯文哲25日說，台灣政黨從來沒有第一次黨員大會要這麼多人，困難度蠻高的，不過會盡力去做。

建管處涉貪官員陳屍南湖大橋最後身影曝光

建管處涉貪官員陳屍南湖大橋最後身影曝光

柯文哲拼黨員大會出席率拍片喊話「我們需要你」

柯文哲拼黨員大會出席率拍片喊話「我們需要你」

快訊／建管處涉貪官員身亡　北市五點聲明：輿論未審先判壓力太大

快訊／建管處涉貪官員身亡　北市五點聲明：輿論未審先判壓力太大

柯文哲指示市府：撫卹曾華崇家屬 關懷「涉案人士」

柯文哲指示市府：撫卹曾華崇家屬 關懷「涉案人士」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市建管處

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

癌末女兒穿藍色禮服想見媽最後一面　母將到醫院探視

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

更多

最夯影音

更多
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面