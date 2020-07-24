「先把事情做完」 柯文哲：撫卹曾華崇家屬　關懷「涉案人士」

▲台北市長柯文哲出席2020台北生技獎頒獎典禮。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃林森店6死悲劇連帶掀起台北市政府官員收賄疑雲，北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄；而曾華崇20日以60萬元交保，但23日卻陳屍南湖大橋旁。

對此，柯文哲24日上午出席活動時未多做表示，僅稱「先把事情做完」。北市府副發言人黃瀞瑩表示，北市府已啟動關懷程序，會給曾華崇家屬撫恤金，下一步將成立關懷小組照顧涉案人士，避免再發生憾事。

柯文哲23日晚間先去生命禮儀會館慰問家屬，接著前往第一殯儀館受訪，柯文哲表示，昨天晚上家屬就找不到人了，建管處同仁也有去幫忙找，但是到了今天就知道這件事情，「作為市府同仁，還是要表達哀悼，所以來慰問家屬」；到底事情真相，應該還是等司法調查結果。

柯文哲批評，「但這幾天有些媒體過度捕風捉影，連什麼總統府、立法院的電梯，這些跟他是沒有關係的啦」，相關細節建管處資料整理好了，明天早上或下午，會對外清楚說明，家屬也表達說，希望媒體不要干擾，先靜一下。

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