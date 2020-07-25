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三倍券上路滿10天！1269間郵局今加班銷售「發券量比上週少一半」

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▲郵局開賣三倍券...他「不到5點就去排」搶頭香喜喊：領取流程大約只要2分鐘！。（圖／記者邱中岳攝）

▲1269間郵局下午專營三倍券發放。（圖／記者邱中岳攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院三倍券上路已滿10天，許多人已完成領取，中華郵政今日全台仍有1269間郵局加班營業，未領取三倍券的民眾可多加利用。不過近期發放的數量已有明顯減少，昨日全日僅發放40.6萬份，今日截至上午10點，僅賣出12.4萬份，相比上週六（18日）的21.7萬，約僅剩一半數量。

三倍券上路滿10天，多數人已紛紛至郵局、超商領取，中華郵政為便利民眾領券，18日、今（25）日全台均有1269間郵局加班營業，且12點過後都專營三倍券發放業務，民眾注意不要白跑一趟。

請繼續往下閱讀...

根據中華郵政統計，截至今日上午10點，振興三倍券共銷售12萬4873份，相比18日10點前就賣出21萬7900份，相差近一倍，到了今日11點，則賣出22萬1066份。可見多數人都已領取，購買需求已明顯降低。

據統計，昨日全日郵局賣出的振興三倍券共40萬6438份，對比7月15日至18日，分別賣出70萬1408份、86萬9960份、83萬2149份、99萬4531份，昨日銷售數量已不到最高峰18日的一半份數。自7月15日起到24日止，共已賣出628萬份。

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾可於7/15後至郵局領取三倍券。（圖／記者李毓康攝，下同）

中華郵政表示，今（25）日原本就有營業的282間郵局，營業時間由原上午9時至中午12時調整為上午9時至下午5時。上半天（中午12時前）除維持原營業項目外，亦提供發放「振興三倍券」服務。下半天則專辦發放「振興三倍券」服務。

而星期六原本就不營業的987間郵局，此兩日則調整為營業日，營業時間原則為上午9時至下午5時，琉球郵局及南澳郵局營業時間為上午8時至下午4時；另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時，並全日專辦發放「振興三倍券」服務。

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

郵局領取振興三倍券Q&A
1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？
自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？
可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。

發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？
領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？
若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？
不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？
符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？
不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？
任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

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