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「你孩子的三倍券不是你的」　6成家長沒跟小孩討論用途、1成全拿走

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▲▼振興三倍券。（圖／行政院提供）

▲振興三倍券上路後，意外引發家庭糾紛。（示意圖／行政院提供）

記者林育綾／台北報導

「你孩子的三倍券，不是你的三倍券！」一人一券的振興三倍券上路後，意外引發不少家庭戰爭，根據兒福聯盟針對全國的國高中生調查發現，超過6成家長沒有事先與孩子討論三倍券用途，近1成會全數拿走，13.3%只拿一部分，12.3%學生表示自己可以全拿。

▲▼「你孩子的三倍券不是你的」　6成家長沒跟小孩討論用途、1成全拿走（圖／兒福聯盟提供）

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▲兒福聯盟以「你孩子的三倍券，不是你的？」為題，分享關於家長和孩子討論三倍券用途的方法。（圖／兒福聯盟提供）

日前發生一起國中生因振興券用途與家長發生爭執的新聞，兒福聯盟近來也以「你孩子的三倍券，不是你的？」為題，調查及分享家長與孩子討論三倍券的用途。7月針對全台國高中生調查發現，絕大多數的家長(63.4%)並沒有事先與孩子討論振興券的用途，甚至近1成(8.3%)學生表示家長會把券全部拿走，13.3%只拿一部份，12.3%學生表示自己可以全拿。

顯示出許多家長還未與孩子溝通振興券的用途，有些甚至直接拿走，這對於已有金錢觀念又進入青春期的孩子而言，無疑會成為親子衝突的導火線。另外，就「兒童權利」的觀點，兒童權利公約第13條載明有表達能力的兒童少年，對於切身相關的事務，擁有自由表達意見的權利，大人應該善加考量孩子的年齡和成熟度，適時接納孩子的意見。

兒盟此次調查發現，85%的青少年對於振興券的使用已經有一些想法，最多的是購買生活用品(45.4%)，其次是娛樂消費(13.9%)，顯示出，家長其實可以跟孩子做進一步討論，適時討論消費觀念、財務規劃等，是相當好的機會教育。

▲▼「你孩子的三倍券不是你的」　6成家長沒跟小孩討論用途、1成全拿走（圖／兒福聯盟提供）

▲兒盟建議，家長其實可以跟孩子討論關於三倍券的用途，是很好的機會教育。（圖／兒福聯盟提供）

振興三倍券3千元，對孩子而言算是一筆不少的收入，再加上各部會加碼的各種券紛紛出爐，考驗家長與兒少溝通金錢運用的智慧。兒盟建議，家長不妨靜下心來，試著與孩子雙向、開放地溝通使用方式，多傾聽彼此意見與期待，設身處地為對方著想，再共同討論出最後決定。

兒盟建議，三倍券可以朝著「消費」、「家用」雙管齊下的方向來規畫，首先可以依照衡量家庭經濟狀況、孩子的年齡及行為能力，共同決定多少比例留給孩子自行運用，僅規畫出一些原則性的標準（譬如那些可以買，那些不適合），或者也可以跟孩子一起思考開學需要的用品，讓孩子們練習自行規畫消費。

另一部分，全家人也可共同討論一個期待或夢想，運用這樣的經費，完成平時難得的共同的旅遊或休閒基金。如此一來既有機會尊重孩子物質滿足的心，同時與孩子一同規劃、一同使用的過程，也會讓家人間的關係更親密。
 
兒盟也說明，當父母碰到疑問或教養上的挑戰時，可以在每週一至週五下午2點至5點，撥打親職諮詢專線：0800-532-880，有專業社工因應方法和相關資源，提供父母適時抒解疑問與壓力。

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