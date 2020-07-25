人潮銳減！郵局發放三倍券「8/1加班機率小」

▲上週各地郵局湧入大批民眾購買三倍券。（圖／記者李宜秦攝）

中央社

1269家郵局今天全日加班提供振興三倍券發放及兌領服務，中華郵政總經理江瑞堂說，由於領取量一直下降，昨天也只剩40萬出頭，研判8月1日加班發放機率不高。

中華郵政15日起開始發放實體振興三倍券，為方便民眾假日購買，中華郵政也規劃18日及25日的兩個週六，由原本營業半天的282間郵局調整為1269間郵局全天加班營業（不含30間位於機關、學校內郵局，當日不對外開放）。

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中華郵政總經理江瑞堂今天說，由於到郵局領取三倍券的量一直在下降，24日也僅有40萬出頭，將觀察下週一、二狀況後，再決定8月1日是否要加班發放三倍券，不過目前看起來加班機率不高。

根據中華郵政規劃，今天全台1269家郵局加班發放三倍券，不論身分證字號末碼單、雙號者都可購買，原本282家週六有營業的郵局，營業時間將調整為上午9時至下午5時，其中上午9時至中午12時除維持原營業項目外，也提供申購振興三倍券服務，中午12時後則專門申購振興三倍券。

原本987間週六未營業郵局，全天也專門提供申購振興三倍券，除了琉球郵局及南澳郵局的營業時間為上午8時至下午4時外，其餘的營業時間為上午9時至下午5時，其中只有1到2人的郵局中午將休息1小時。