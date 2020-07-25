小孩暑輔1240元！「媽拿三倍券」跑超商、指定銀行…全遭拒收　無奈炸

▲原PO想用三倍券繳孩子暑輔費用遭拒收。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興三倍券上路，經濟部曾表示，無論是學校學雜費或是私立補習班費用，通通都能繳納，但發生這個情形，讓媽媽真的好困擾。一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她拿三倍券要繳孩子暑輔的錢，學校請家長拿去外面代收繳費，但她到銀行、超商卻都遭拒收，擔心拖到期限會害小孩被老師罵。

這位媽媽怒發文「明明新聞說振興劵可以繳學費學雜費，為何什麼某商業銀行拒收？超商也不收！」說自己身上沒有現金，想用三倍券繳費小孩的暑輔費用1240元，如果超過繳費日期，還會害孩子被老師罰站。

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女網友也忍不住抱怨老師，「每次老師都會說繳的錢又沒多久時間，為什麼要一直拖拖拖，知道這樣當著全班面前講小孩會覺得丟臉好嗎！」看到貼文後，許多網友都建議她到學校總務處或註冊組繳費，但原PO就透露，「可是學校就是要家長拿去外面代收的繳啊！」更無奈直呼，她想問老師為什麼，卻顧慮小孩會被針對就不敢問了。

▲女網友相當無奈「有人知道為什麼不能繳嗎？」（圖／翻攝自爆怨公社）

其他人則紛紛伸出援手，也很擔心原PO處境，「請問您位在哪裏？能否請私訊我，我可以幫忙」、「私訊給我～繳費單給我～我幫妳繳費～振興券留著用」、「你如果在台南我願意跟你換，這樣你就可以去繳學費了」、「在哪裡？如果近的話，我換現金給你！孩子的事比較重要！」、「連1240都沒有，那你們三餐怎麼辦？」

本站日前曾報導《用三倍券繳學雜費？家長一頭霧水 北市教育局：待中央說明繳費規範》，經濟部曾表示，無論是學校學雜費或是私立補習班費用、幼兒園學費通通都能用三倍券。但網路上卻有家長反映，安親班不收三倍券，甚至三倍券只能本人到學校註冊組繳納，不是每間學校都會收。對此，北市教育局表示，目前會等中央繳費規範，收到相關資訊後，會立即發公文至學校。