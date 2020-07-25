台電嘉義區挺在地店家　健行加碼福利金鼓勵家眷文化夜市多消費

▲台電嘉義區健行選在當地文化路觀光夜市，加碼福利金鼓勵員眷在地消費，給予店家最實質支持。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區處延續行政院享受生活、促進經濟活動，辦理「文化路觀光夜市樂遊I GO U GO員眷健行活動」，鼓勵嘉義鄉親與台電嘉義區處一同使用振興3倍券回饋鄉里，另外嘉義區福委會加碼100員福利金就是希望促進嘉義消費。

▲台電健行選在嘉義文化觀光夜市。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動地點選在嘉義市知名景點文化路觀光夜市，夜市多攤位小吃遠近馳名，卻因新冠疫情爆發開始遊客大量減少，導致夜市攤商收入減少，台電嘉義區處秉持回饋在地精神，鼓勵員工響應政府振興3倍券政策，號召400名員工攜眷參加，希望多消費為商圈帶來人潮，給予最實質的支持。

台電嘉義區處謝義隆處長表示，隨著國內新冠肺炎（武漢肺炎）疫情逐漸緩和，同時配合行政院近日推出振興3倍券促進國內經濟及國營事業振興在地經濟的政策下，台電嘉義區處辦理「文化路觀光夜市樂遊I GO U GO員眷健行活動」，鼓勵員工持振興3倍券於轄內文化路觀光夜市一同享受美食消費購物，回饋地方促進商圈經濟復甦。

台電「文化路觀光夜市樂遊I GO U GO員眷健行活動」，嘉義區處為鼓勵員工促進消費力，福利會自主加碼贊助每位員工100元福利金於當日消費，同仁紛紛響應支持。持振興3倍券於商圈內持續消費，給予在地商家最直接的支持，促進在地經濟活絡，對於台電公司身為國營事業理當響應政府推動振興方案政策，照顧在地商家，為振興在地經濟，不少當地店家深表認同。

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