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響應政府綠能政策　台電嘉義區處舉辦「太陽光電推動模式說明會」

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▲配合政府綠能政策 嘉義台電加速推動太陽光電。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲配合政府綠能政策，嘉義台電加速推動太陽光電並召開說明會。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導


為積極推動政府綠能政策，台電嘉義區處19日舉辦「加速嘉義地區太陽光電推動模式說明會」，會中邀請經濟部能源局、嘉義縣政府、太陽光電發電系統同業公會、光電業者近50人參與盛會。主要目的是使業者了解在嘉義縣太陽光電併網熱點之東石鄉、布袋鎮及義竹鄉等沿海地區推動電網現狀及未來短中長期擴充計畫及併網熱區變電所可併網檔位資料，並透過與光電業者面對面雙向溝通、彼此交換意見，期以共同推動達成2025年併網量20GW的總目標。

▲配合政府綠能政策 嘉義台電加速推動太陽光電。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義區處簡報盤點嘉義縣內可施作太陽光電大型案場區域，包括台糖土地、地層下陷區、鹽業用地及養殖生產區等土地，盤點總設置容量高達1.173GW，並提供嘉義縣內畜禽舍367處、嘉義地區大埔美等七工業區可併網饋線與容量供業者參考，會中並聽取業者意見並回應說明業者對倂網作業之疑問，藉由多元思維異中求同，為嘉義縣再生能源發展提出許多寶貴建言。


台電嘉義區處謝處長義隆表示，嘉義地區太陽光電發電系統完成併聯容量從以往累計至107年初容量226.5MW，截至109年5月底止累計併網容量已達409.4MW，近年來突增成長約1.81倍，顯見由政府、業者及台電共同推動下，太陽光電已併聯容量以略見成效。另謝處長在會中呼籲業者在義竹鄉、東石鄉、布袋鎮及朴子市等不利耕種區大範圍的土地應集結採輸電方式併網，另配電系統則併接裝置留給較小者如畜禽舍及綠能屋頂全民參與之屋頂型案場，以增加倂網量，也期許光電業者亦可朝向非熱區的屋頂型倂網發展，以擴大及加速太陽光電推動成效。


透過本次說明會可以讓光電業者更了解目前台電在嘉義地區的太陽光電推動的努力與用心，並針對光電業者提出的併接輸電線路鐵塔設計等問題，相互研討提供協助。相信在地方政府、太陽光電業者及台電公司等三方面的共同配合下，共創三贏，以達成政府2025年太陽光電20GW設置目標。

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